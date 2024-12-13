Créateur de Vidéos de Formation sur la Diversité : Créez Rapidement des Cours DEI Engagés

Créez une vidéo d'introduction convaincante de 60 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour introduire en douceur le concept de biais inconscient au travail. Le style visuel doit être professionnel et minimaliste, mettant en scène des avatars AI diversifiés démontrant des scénarios subtils en milieu de travail, complétés par une voix off calme et empathique. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour animer le récit de manière fluide et rendre la vidéo captivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux managers et chefs d'équipe existants, illustrant des étapes pratiques pour favoriser des environnements de travail plus inclusifs. Le design visuel doit être lumineux et positif, employant des scénarios réels et du texte à l'écran pour les points clés, le tout soutenu par une voix off inspirante et professionnelle générée sans effort. Assurez-vous que la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen est activée pour maximiser l'accessibilité et la compréhension pour une vidéo de formation sur la diversité sur mesure.
Concevez une vidéo festive et dynamique de 45 secondes pour tous les employés de l'entreprise, mettant en avant la valeur de la diversité au sein de l'organisation. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, incorporant des coupes rapides d'images de stock diversifiées et une musique joyeuse et entraînante. Exploitez les modèles de vidéo prêts à l'emploi de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média de stock pour produire rapidement une vidéo engageante avec l'apparence d'un créateur de vidéos de formation sur la diversité professionnel.
Produisez une vidéo de 75 secondes stimulante spécifiquement pour les équipes RH et L&D, explorant des considérations éthiques complexes dans le contenu DEI. La présentation visuelle doit être propre et de style interview, utilisant des avatars AI distincts pour représenter divers points de vue, avec un narrateur calme et informatif guidant la discussion. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour différentes plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour une distribution fluide aux équipes L&D et RH.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation sur la Diversité

Créez rapidement et facilement des vidéos de formation sur la diversité engageantes et efficaces avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de formation sur la diversité. Notre technologie de texte en vidéo à partir d'un script convertit instantanément votre texte en une vidéo dynamique, servant de votre créateur personnel de vidéos de formation sur la diversité.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Engagés
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces personnages réalistes augmentent l'engagement, rendant votre formation plus relatable et percutante.
3
Step 3
Appliquez des Contrôles de Marque
Maintenez la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de marque pour ajouter le logo et les couleurs de votre entreprise. Personnalisez la vidéo pour qu'elle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez pour des Solutions d'E-learning
Finalisez votre vidéo de formation sur la diversité professionnelle et exportez-la dans des formats optimisés pour une intégration fluide avec vos solutions d'apprentissage en ligne, permettant aux équipes L&D et RH de s'en emparer.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes de DEI

.

Décomposez les sujets complexes de diversité, d'équité et d'inclusion en leçons vidéo facilement digestibles et percutantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur la diversité personnalisées ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux équipes L&D et RH de produire rapidement des vidéos de formation sur la diversité personnalisées. Vous pouvez exploiter une vaste bibliothèque d'avatars AI et la capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour créer des vidéos engageantes conçues pour aborder les biais inconscients et favoriser des environnements de travail inclusifs.

Quelles options d'avatars AI sont disponibles pour le contenu DEI ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour représenter divers groupes démographiques pour votre contenu DEI. Associés à des contrôles de marque, ces avatars aident à garantir que vos solutions d'apprentissage en ligne sont à la fois inclusives et reflètent l'identité de votre organisation.

HeyGen peut-il produire rapidement des vidéos de formation sur la diversité engageantes ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de formation sur la diversité efficace, permettant une création de contenu rapide sans temps de production étendu. Utilisez des modèles de vidéo préconstruits et des fonctionnalités de génération de voix off pour développer des vidéos de haute qualité et engageantes qui résonnent avec votre public.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité pour les supports de formation sur la diversité ?

Absolument, HeyGen assure l'accessibilité de votre contenu de formation sur la diversité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour toutes les vidéos. Cette fonctionnalité clé, combinée à une intégration facile dans les solutions LMS/LXP, fait de HeyGen une solution d'apprentissage en ligne complète pour tous les apprenants.

