Créez une vidéo d'introduction convaincante de 60 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour introduire en douceur le concept de biais inconscient au travail. Le style visuel doit être professionnel et minimaliste, mettant en scène des avatars AI diversifiés démontrant des scénarios subtils en milieu de travail, complétés par une voix off calme et empathique. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour animer le récit de manière fluide et rendre la vidéo captivante.

