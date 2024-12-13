Créateur de Vidéos de Formation sur la Diversité : Créez Rapidement des Cours DEI Engagés
Transformez vos scripts en vidéos de formation sur la diversité personnalisées et professionnelles avec la technologie de texte en vidéo, créant des solutions d'apprentissage en ligne engageantes pour des équipes inclusives.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux managers et chefs d'équipe existants, illustrant des étapes pratiques pour favoriser des environnements de travail plus inclusifs. Le design visuel doit être lumineux et positif, employant des scénarios réels et du texte à l'écran pour les points clés, le tout soutenu par une voix off inspirante et professionnelle générée sans effort. Assurez-vous que la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen est activée pour maximiser l'accessibilité et la compréhension pour une vidéo de formation sur la diversité sur mesure.
Concevez une vidéo festive et dynamique de 45 secondes pour tous les employés de l'entreprise, mettant en avant la valeur de la diversité au sein de l'organisation. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, incorporant des coupes rapides d'images de stock diversifiées et une musique joyeuse et entraînante. Exploitez les modèles de vidéo prêts à l'emploi de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média de stock pour produire rapidement une vidéo engageante avec l'apparence d'un créateur de vidéos de formation sur la diversité professionnel.
Produisez une vidéo de 75 secondes stimulante spécifiquement pour les équipes RH et L&D, explorant des considérations éthiques complexes dans le contenu DEI. La présentation visuelle doit être propre et de style interview, utilisant des avatars AI distincts pour représenter divers points de vue, avec un narrateur calme et informatif guidant la discussion. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour différentes plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour une distribution fluide aux équipes L&D et RH.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et l'Échelle de la Formation.
Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de cours de formation sur la diversité à un public mondial.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation essentiels sur la diversité et l'inclusion.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur la diversité personnalisées ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux équipes L&D et RH de produire rapidement des vidéos de formation sur la diversité personnalisées. Vous pouvez exploiter une vaste bibliothèque d'avatars AI et la capacité de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour créer des vidéos engageantes conçues pour aborder les biais inconscients et favoriser des environnements de travail inclusifs.
Quelles options d'avatars AI sont disponibles pour le contenu DEI ?
HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour représenter divers groupes démographiques pour votre contenu DEI. Associés à des contrôles de marque, ces avatars aident à garantir que vos solutions d'apprentissage en ligne sont à la fois inclusives et reflètent l'identité de votre organisation.
HeyGen peut-il produire rapidement des vidéos de formation sur la diversité engageantes ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de formation sur la diversité efficace, permettant une création de contenu rapide sans temps de production étendu. Utilisez des modèles de vidéo préconstruits et des fonctionnalités de génération de voix off pour développer des vidéos de haute qualité et engageantes qui résonnent avec votre public.
HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité pour les supports de formation sur la diversité ?
Absolument, HeyGen assure l'accessibilité de votre contenu de formation sur la diversité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour toutes les vidéos. Cette fonctionnalité clé, combinée à une intégration facile dans les solutions LMS/LXP, fait de HeyGen une solution d'apprentissage en ligne complète pour tous les apprenants.