Générateur de Vidéos de Formation à la Diversité : Créez un Contenu DEI Impactant

Révolutionnez les solutions d'e-learning de vos équipes L&D et RH. Créez des vidéos de formation sur les biais inconscients captivantes avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo introductive de 60 secondes pour les équipes L&D et RH, présentant les avantages d'intégrer du contenu DEI dans leurs programmes de formation. Le style visuel doit être professionnel et informatif, avec des graphismes nets et une narration chaleureuse et claire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et une itération facile du contenu pour ce générateur de vidéos de formation à la diversité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les employés de divers départements, abordant spécifiquement les vidéos de formation sur les biais inconscients dans un format scénarisé et relatable. Adoptez un style visuel moderne et empathique avec des avatars AI diversifiés représentant différentes perspectives, accompagnés d'une voix off calme et rassurante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à ces scénarios avec des personnalités engageantes à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes pour des solutions d'e-learning mondiales, soulignant l'importance de l'accessibilité pour les publics parlant plus de 140 langues. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et inclusive, combinant texte animé et visuels engageants, en veillant à ce que l'audio soit clair et concis. Utilisez la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour offrir une compréhension immédiate et atteindre un public international plus large.
Exemple de Prompt 3
Développez une communication interne convaincante de 60 secondes pour les communications d'entreprise, promouvant les prochaines vidéos de formation sur les pratiques inclusives en milieu de travail alimentées par l'AI. La présentation visuelle doit être soignée et directe, utilisant des couleurs invitantes et un ton audio encourageant, conçu pour susciter l'intérêt et encourager la participation. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de haute qualité qui résonne avec les parties prenantes internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Diversité

Créez facilement des vidéos de formation à la diversité et à l'inclusion alimentées par l'AI avec des avatars AI personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour transformer votre texte en voix off naturelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Avatars AI
Améliorez votre contenu en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs virtuels donnent vie à votre script, ajoutant une touche professionnelle à votre formation.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez-vous que vos vidéos de formation à la diversité sont accessibles à tous en générant automatiquement des sous-titres et captions, facilitant une compréhension claire et une large portée.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement du format d'image pour exporter vos vidéos de formation alimentées par l'AI dans les formats souhaités, prêtes pour un déploiement immédiat dans des solutions d'e-learning.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrer les Concepts DEI avec un Contexte Historique

Utilisez la narration vidéo alimentée par l'AI pour expliquer de manière vivante des concepts DEI complexes et des injustices historiques, favorisant une compréhension plus profonde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la diversité et à l'inclusion pour les équipes L&D et RH ?

HeyGen permet aux équipes L&D et RH de créer efficacement du contenu DEI engageant et des vidéos de formation à la diversité. Notre générateur de vidéos AI facilite la production de solutions d'e-learning de haute qualité et percutantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan pour les communications d'entreprise ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour simplifier les communications d'entreprise. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer du contenu écrit en vidéos professionnelles, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les initiatives de formation mondiales ?

Oui, HeyGen prend en charge plus de 140 langues, permettant une portée mondiale pour vos vidéos de formation alimentées par l'AI. Cela inclut des sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre contenu est accessible et percutant dans le monde entier.

Puis-je créer rapidement des vidéos de formation à la diversité en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument. HeyGen est conçu comme un générateur efficace de vidéos de formation à la diversité, offrant une gamme de modèles de vidéos et d'outils de création de vidéos natifs de prompts. Cela permet une production rapide de contenu professionnel et engageant.

