Générateur de Vidéos de Formation à la Diversité : Créez un Contenu DEI Impactant
Révolutionnez les solutions d'e-learning de vos équipes L&D et RH. Créez des vidéos de formation sur les biais inconscients captivantes avec des avatars AI réalistes.
Concevez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les employés de divers départements, abordant spécifiquement les vidéos de formation sur les biais inconscients dans un format scénarisé et relatable. Adoptez un style visuel moderne et empathique avec des avatars AI diversifiés représentant différentes perspectives, accompagnés d'une voix off calme et rassurante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à ces scénarios avec des personnalités engageantes à l'écran.
Produisez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes pour des solutions d'e-learning mondiales, soulignant l'importance de l'accessibilité pour les publics parlant plus de 140 langues. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et inclusive, combinant texte animé et visuels engageants, en veillant à ce que l'audio soit clair et concis. Utilisez la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour offrir une compréhension immédiate et atteindre un public international plus large.
Développez une communication interne convaincante de 60 secondes pour les communications d'entreprise, promouvant les prochaines vidéos de formation sur les pratiques inclusives en milieu de travail alimentées par l'AI. La présentation visuelle doit être soignée et directe, utilisant des couleurs invitantes et un ton audio encourageant, conçu pour susciter l'intérêt et encourager la participation. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de haute qualité qui résonne avec les parties prenantes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée des Cours DEI à l'Échelle Mondiale.
Développez des cours complets sur la diversité et l'inclusion qui atteignent un public mondial, en surmontant facilement les barrières linguistiques.
Améliorer l'Engagement dans la Formation DEI.
Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans la formation à la diversité avec des vidéos dynamiques alimentées par l'AI et des récits captivants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à la diversité et à l'inclusion pour les équipes L&D et RH ?
HeyGen permet aux équipes L&D et RH de créer efficacement du contenu DEI engageant et des vidéos de formation à la diversité. Notre générateur de vidéos AI facilite la production de solutions d'e-learning de haute qualité et percutantes.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan pour les communications d'entreprise ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour simplifier les communications d'entreprise. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer du contenu écrit en vidéos professionnelles, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les initiatives de formation mondiales ?
Oui, HeyGen prend en charge plus de 140 langues, permettant une portée mondiale pour vos vidéos de formation alimentées par l'AI. Cela inclut des sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre contenu est accessible et percutant dans le monde entier.
Puis-je créer rapidement des vidéos de formation à la diversité en utilisant la plateforme de HeyGen ?
Absolument. HeyGen est conçu comme un générateur efficace de vidéos de formation à la diversité, offrant une gamme de modèles de vidéos et d'outils de création de vidéos natifs de prompts. Cela permet une production rapide de contenu professionnel et engageant.