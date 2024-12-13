Générateur de Formation à la Diversité : Transformez la Culture de Votre Entreprise
Permettez aux professionnels des RH de créer un apprentissage percutant basé sur des scénarios avec des avatars IA réalistes pour un lieu de travail inclusif.
Concevez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les employés à tous les niveaux, axée sur l'identification et la réduction des biais inconscients grâce à un apprentissage basé sur des scénarios. Cette vidéo doit présenter des environnements et des personnages réalistes et diversifiés, complétés par une voix off empathique et éducative. Utilisez les avatars IA réalistes de HeyGen pour représenter diverses interactions en milieu de travail, rendant l'expérience d'apprentissage plus relatable et percutante.
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise et les responsables L&D, mettant en avant les avantages économiques des vidéos de formation alimentées par l'IA pour favoriser un lieu de travail inclusif. L'approche visuelle doit être moderne et énergique, utilisant des coupes rapides et des statistiques animées, accompagnées d'une voix off claire et autoritaire. Assurez-vous que tous les messages clés sont renforcés par des sous-titres précis pour une accessibilité et une compréhension maximales.
Créez une vidéo de démonstration de 50 secondes, destinée aux développeurs de formation et aux créateurs de contenu, illustrant comment générer rapidement des modules de formation complets sur la diversité et l'inclusion. Cette vidéo doit adopter un style de tutoriel étape par étape avec des enregistrements d'écran et une narration claire et soutenante. Utilisez les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour mettre en avant la rapidité et la simplicité de la génération de contenu automatisée, permettant aux utilisateurs de personnaliser et de déployer rapidement des leçons engageantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Générez efficacement des modules de formation diversifiés, rendant l'éducation essentielle à la diversité et à l'inclusion accessible à tous les employés à l'échelle mondiale.
Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Améliorez l'efficacité de la formation à la diversité grâce à des vidéos IA engageantes, garantissant une meilleure compréhension et un impact durable sur les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos programmes de formation à la diversité et à l'inclusion ?
HeyGen agit comme un Générateur de Formation à la Diversité alimenté par l'IA, permettant aux professionnels des RH de créer des vidéos de formation engageantes et informatives. Exploitez les capacités de HeyGen pour la génération de contenu automatisée, garantissant que votre formation à la diversité et à l'inclusion favorise efficacement un lieu de travail inclusif.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation à la diversité percutantes ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des avatars IA réalistes et la fonctionnalité Texte-en-vidéo, idéales pour développer un contenu de formation engageant et informatif. Utilisez ces outils, ainsi que des modèles et des scènes personnalisables, pour produire des vidéos de formation de haute qualité alimentées par l'IA qui soutiennent l'apprentissage basé sur des scénarios.
Comment HeyGen aide-t-il les professionnels des RH à développer du contenu sur la diversité et l'inclusion ?
HeyGen permet aux professionnels des RH de disposer d'une plateforme efficace pour la génération de contenu automatisée, impactant directement la formation à la diversité et à l'inclusion. Avec HeyGen, vous pouvez transformer rapidement des scripts en vidéos de formation engageantes et informatives alimentées par l'IA, optimisant vos solutions d'e-learning.
HeyGen peut-il faciliter la formation sur des sujets spécifiques tels que les biais inconscients ?
Absolument, le générateur de vidéos IA de HeyGen est parfaitement adapté pour développer un contenu de formation ciblé sur des sujets comme les biais inconscients. Utilisez les modèles et scènes flexibles de HeyGen pour créer une formation engageante et informative qui soutient la création d'un lieu de travail véritablement inclusif.