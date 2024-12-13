Générateur de Vidéos de Sensibilisation à la Diversité : Créez un DEI Impactant
Construisez des formations DEI puissantes sans effort avec des modèles et des scènes personnalisables pour chaque scénario.
Imaginez une vidéo de sensibilisation culturelle de 30 secondes pour les employés se préparant à des missions internationales, présentant des visuels dynamiques et riches en culture avec une musique de fond entraînante et une narration claire. Ce court-métrage, conçu comme un Créateur de Vidéo de Sensibilisation Culturelle, devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour illustrer des interactions interculturelles respectueuses, en mettant l'accent sur les nuances clés de communication pour les équipes mondiales.
Développez une vidéo de sensibilisation à la diversité de 60 secondes ciblant les managers et les chefs d'équipe, visant à comprendre les biais inconscients dans le recrutement. Le style visuel doit être stimulant avec des animations illustratives, complété par une voix off calme et informative et des textes essentiels à l'écran fournis via la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les points clés d'une formation DEI efficace.
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, célébrant les perspectives diverses et la force du travail d'équipe dans un lieu de travail inclusif. Cette pièce inspirante doit présenter des scènes collaboratives utilisant des séquences d'archives diversifiées et une voix off motivante, facilement assemblée avec la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour créer des vidéos engageantes sur la diversité et l'inclusion.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation DEI & Portée Globale.
Produisez sans effort des cours complets sur la diversité et l'inclusion pour éduquer un public mondial plus large.
Améliorer l'Engagement de la Formation DEI.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation sur la diversité plus interactive et améliorer la rétention des connaissances parmi les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de sensibilisation à la diversité ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer facilement des vidéos de sensibilisation à la diversité percutantes. En utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo et une gamme d'avatars AI réalistes, vous pouvez produire du contenu convaincant efficacement, sans expérience approfondie en production vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation efficaces sur la diversité et l'inclusion ?
Absolument. HeyGen est une plateforme idéale pour développer des vidéos complètes sur la diversité et l'inclusion et des supports de formation DEI. Ses fonctionnalités robustes, y compris le support multilingue et une variété d'avatars AI, vous aident à créer du contenu engageant et accessible pour la formation et l'éducation, favorisant des lieux de travail inclusifs.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo de sensibilisation culturelle ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour garantir que vos vidéos de sensibilisation culturelle s'alignent avec votre marque. Utilisez nos modèles et scènes flexibles, appliquez une personnalisation de marque avec votre logo et vos couleurs, et sélectionnez parmi divers avatars AI pour créer des messages uniques et percutants qui résonnent avec votre audience.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la formation sur les lieux de travail inclusifs ?
Les avatars AI diversifiés de HeyGen apportent une touche humaine à la formation sur les lieux de travail inclusifs, rendant votre contenu plus accessible et engageant. Combinés avec la génération de voix off naturelle et les sous-titres/captions automatiques, ces avatars garantissent que vos vidéos de formation sont accessibles et transmettent efficacement des messages de diversité et d'inclusion.