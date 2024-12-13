Créez Instantanément des Vidéos de Formation pour Distributeurs Impactantes
Exploitez les avatars AI et l'outil intuitif de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide. Donnez à votre équipe des vidéos de formation engageantes et faciles à comprendre.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo éducative de 90 secondes sur le produit, destinée aux membres expérimentés de l'équipe de vente, en mettant l'accent sur les fonctionnalités avancées de notre dernière mise à jour logicielle. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et dynamique avec des textes en surbrillance à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement la documentation technique en un format digeste, en veillant à ce que toutes les nuances soient couvertes avec précision grâce à ce générateur de vidéos de formation AI.
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, décrivant les nouveaux protocoles de conformité. L'esthétique de la vidéo doit être informative et élégante, en utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, tandis qu'un ton audio rassurant guide les partenaires à travers chaque étape du processus, facilitant la création de contenu automatisé pour des mises à jour récurrentes.
Développez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes pour le nouveau personnel interne, offrant un aperçu rapide des outils et ressources essentiels de l'entreprise. Cette vidéo doit être accueillante et invitante, avec un avatar AI chaleureux et une musique de fond entraînante, avec la flexibilité d'utiliser le redimensionnement et les exportations de format pour diverses plateformes internes, garantissant une introduction fluide et efficace pour chaque nouvelle recrue, incarnant la puissance du scriptage alimenté par l'AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Évoluez le Contenu de Formation pour les Distributeurs Mondiaux.
Produisez et distribuez rapidement des vidéos de formation complètes, atteignant efficacement l'ensemble de votre réseau mondial de distributeurs.
Améliorez l'Apprentissage et l'Engagement des Distributeurs.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et engageantes qui améliorent significativement la rétention des connaissances et la participation active des distributeurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il la génération de vidéos alimentées par l'AI à des fins de formation ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos alimentées par l'AI en utilisant la technologie de texte-à-vidéo, des avatars AI et des modèles personnalisables, garantissant une création de vidéos de formation pour distributeurs efficace et évolutive.
HeyGen peut-il aider à générer des voix off AI pour mes vidéos de formation ?
Oui, HeyGen propose une génération avancée de voix off, permettant une intégration fluide de voix off alimentées par l'AI dans vos vidéos de formation, améliorant l'engagement et la rétention d'informations.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos générées par l'AI ?
HeyGen fournit des contrôles de branding tels que les logos, les couleurs et les ajustements de format, permettant aux entreprises de maintenir une identité de marque cohérente dans tout leur contenu de formation généré par l'AI.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu automatisée pour une distribution multi-plateforme ?
Absolument, l'approche alimentée par l'AI de HeyGen rationalise la création de contenu automatisée, offrant des capacités d'exportation et de redimensionnement faciles pour une distribution multi-plateforme efficace des vidéos de formation.