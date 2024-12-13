Créez Instantanément des Vidéos de Formation pour Distributeurs Impactantes

Exploitez les avatars AI et l'outil intuitif de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide. Donnez à votre équipe des vidéos de formation engageantes et faciles à comprendre.

Créez une vidéo informative d'une minute pour les nouveaux distributeurs, détaillant les bases de notre produit phare. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical pour présenter les informations clés, complété par une génération de voix off claire et articulée, garantissant une compréhension facile pour tous les nouveaux membres de l'équipe à la recherche d'une vidéo de formation complète pour distributeurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative de 90 secondes sur le produit, destinée aux membres expérimentés de l'équipe de vente, en mettant l'accent sur les fonctionnalités avancées de notre dernière mise à jour logicielle. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et dynamique avec des textes en surbrillance à l'écran, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement la documentation technique en un format digeste, en veillant à ce que toutes les nuances soient couvertes avec précision grâce à ce générateur de vidéos de formation AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, décrivant les nouveaux protocoles de conformité. L'esthétique de la vidéo doit être informative et élégante, en utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, tandis qu'un ton audio rassurant guide les partenaires à travers chaque étape du processus, facilitant la création de contenu automatisé pour des mises à jour récurrentes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes pour le nouveau personnel interne, offrant un aperçu rapide des outils et ressources essentiels de l'entreprise. Cette vidéo doit être accueillante et invitante, avec un avatar AI chaleureux et une musique de fond entraînante, avec la flexibilité d'utiliser le redimensionnement et les exportations de format pour diverses plateformes internes, garantissant une introduction fluide et efficace pour chaque nouvelle recrue, incarnant la puissance du scriptage alimenté par l'AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser le Générateur de Vidéos de Formation pour Distributeurs

Créez des vidéos de formation engageantes et informatives pour distributeurs avec facilité en utilisant notre outil alimenté par l'AI. Suivez ces étapes pour rendre le processus fluide et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script de formation complet. Notre outil de scriptage alimenté par l'AI vous aide à créer un contenu engageant qui correspond aux objectifs de formation, garantissant clarté et pertinence pour vos distributeurs.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI pour agir en tant que porte-parole dans votre vidéo. Avec des avatars réalistes, vos vidéos de formation maintiennent un ton professionnel tout en améliorant l'engagement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter un audio naturel à votre script. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en incluant des sous-titres générés par l'AI qui s'alignent parfaitement avec le contenu parlé.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la en résolution vidéo HD pour une qualité nette. Distribuez le contenu facilement sur plusieurs plateformes pour atteindre efficacement tous vos distributeurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez un Contenu de Vente Inspirant pour les Distributeurs

Générez des vidéos puissantes et motivantes pour susciter l'enthousiasme et stimuler la performance des ventes au sein de votre réseau de distributeurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la génération de vidéos alimentées par l'AI à des fins de formation ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos alimentées par l'AI en utilisant la technologie de texte-à-vidéo, des avatars AI et des modèles personnalisables, garantissant une création de vidéos de formation pour distributeurs efficace et évolutive.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off AI pour mes vidéos de formation ?

Oui, HeyGen propose une génération avancée de voix off, permettant une intégration fluide de voix off alimentées par l'AI dans vos vidéos de formation, améliorant l'engagement et la rétention d'informations.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos générées par l'AI ?

HeyGen fournit des contrôles de branding tels que les logos, les couleurs et les ajustements de format, permettant aux entreprises de maintenir une identité de marque cohérente dans tout leur contenu de formation généré par l'AI.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu automatisée pour une distribution multi-plateforme ?

Absolument, l'approche alimentée par l'AI de HeyGen rationalise la création de contenu automatisée, offrant des capacités d'exportation et de redimensionnement faciles pour une distribution multi-plateforme efficace des vidéos de formation.

