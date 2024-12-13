Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes de vente, montrant à quel point il est facile de générer des "vidéos marketing pour distributeurs" professionnelles. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides, des visuels lumineux et énergiques, et une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour animer rapidement les principaux avantages, en mettant l'accent sur la rapidité et la simplicité de la création vidéo.

