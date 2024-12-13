Développez une vidéo d'introduction de 90 secondes pour les nouveaux employés, détaillant les "opérations d'entrepôt" essentielles et les protocoles de sécurité au sein d'un centre de distribution. Cette vidéo de "formation du personnel" doit présenter des visuels nets et clairs des installations et de leurs processus, accompagnés d'une voix off professionnelle et rassurante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant un ton instructif clair et cohérent pour tous les nouveaux employés.

