Créez des cours en ligne et des vidéos de formation captivants avec la génération de voix off alimentée par l'IA.

Créez une "vidéo explicative" de 45 secondes destinée aux étudiants de "cours en ligne", expliquant visuellement une nouvelle fonctionnalité interactive de leur plateforme d'apprentissage. La vidéo doit adopter un style visuel animé vibrant et clair, complété par une voix off accessible et informative, idéalement avec un avatar AI pour guider les spectateurs à travers le processus.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une "vidéo marketing scolaire" convaincante de 60 secondes destinée aux futurs étudiants et à leurs parents, mettant en avant l'environnement dynamique d'une "visite virtuelle du campus". Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle inspirante et énergique, en utilisant une vaste bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur divers aspects du campus, accompagnée d'une musique entraînante.
Produisez une "vidéo animée" concise de 30 secondes servant de résumé conceptuel rapide pour les élèves de K-12, simplifiant un sujet scientifique complexe. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec un texte minimal, soutenu par une voix off amicale et claire générée efficacement à partir de texte en vidéo, rendant les idées complexes digestes.
Concevez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les éducateurs impliqués dans un "programme d'apprentissage à distance", détaillant les meilleures pratiques pour l'engagement en classe à distance, fonctionnant comme une "vidéo de formation" précieuse. La présentation doit être professionnelle et épurée, assurant une clarté maximale avec des sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité, avec une narration calme et autoritaire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'apprentissage à distance

Créez sans effort des vidéos éducatives professionnelles et engageantes qui captivent les étudiants, en utilisant des outils alimentés par l'IA conçus pour les environnements d'apprentissage modernes.

1
Step 1
Créez votre vidéo éducative
Commencez par utiliser "Texte en Vidéo AI" pour transformer sans effort votre script écrit en une vidéo visuellement riche et engageante pour vos cours d'apprentissage à distance.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et votre voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu, apportant une présence dynamique et professionnelle à vos vidéos d'apprentissage à distance.
3
Step 3
Ajoutez des médias et des sous-titres
Enrichissez votre vidéo en incorporant divers contenus de l'"assistance bibliothèque de médias/stock", assurant que vos matériaux éducatifs soient visuellement engageants pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez votre matériel de cours
Examinez facilement votre création, puis "exportez" votre vidéo d'apprentissage à distance de haute qualité dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée immédiatement avec les étudiants et les enseignants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et enrichissez le contenu éducatif

Transformez des concepts complexes en vidéos digestes et visuellement attrayantes, rendant l'apprentissage accessible et efficace pour tous les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos animées et explicatives captivantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos animées professionnelles et des vidéos explicatives engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de Texte-en-Vidéo. Avec une large gamme de modèles et une bibliothèque de médias stock complète, vous pouvez générer du contenu multimédia de haute qualité efficacement.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos éducatives AI idéal pour l'apprentissage en ligne ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos éducatives AI, parfait pour créer des cours en ligne et des vidéos de formation avec des voix off générées par l'IA et des sous-titres automatiques. Sa plateforme conviviale soutient les étudiants et les enseignants dans la production de contenu d'apprentissage de haute qualité sans effort.

HeyGen peut-il aider à la création de contenu et de branding personnalisé pour mon organisation ?

Oui, HeyGen prend en charge le branding et les styles personnalisés, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Vous pouvez exploiter une bibliothèque de contenu personnalisable pour créer des vidéos promotionnelles uniques, des vidéos marketing scolaires et d'autres bulletins vidéo qui reflètent l'identité de votre organisation.

HeyGen offre-t-il des outils pour la création de vidéos efficace et des projets collaboratifs ?

HeyGen fournit une plateforme de création de vidéos intuitive avec une fonctionnalité de glisser-déposer, une riche bibliothèque de médias stock, et des outils de collaboration intégrés. Vous pouvez également utiliser l'enregistrement d'écran et de caméra pour simplifier votre flux de production de contenu, rendant la création multimédia simple pour les équipes.

