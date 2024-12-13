Créateur de Vidéos d'Apprentissage à Distance : Engagez et Éduquez Sans Effort
Créez des cours en ligne et des vidéos de formation captivants avec la génération de voix off alimentée par l'IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo marketing scolaire" convaincante de 60 secondes destinée aux futurs étudiants et à leurs parents, mettant en avant l'environnement dynamique d'une "visite virtuelle du campus". Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle inspirante et énergique, en utilisant une vaste bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur divers aspects du campus, accompagnée d'une musique entraînante.
Produisez une "vidéo animée" concise de 30 secondes servant de résumé conceptuel rapide pour les élèves de K-12, simplifiant un sujet scientifique complexe. Le style visuel doit être lumineux et engageant avec un texte minimal, soutenu par une voix off amicale et claire générée efficacement à partir de texte en vidéo, rendant les idées complexes digestes.
Concevez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les éducateurs impliqués dans un "programme d'apprentissage à distance", détaillant les meilleures pratiques pour l'engagement en classe à distance, fonctionnant comme une "vidéo de formation" précieuse. La présentation doit être professionnelle et épurée, assurant une clarté maximale avec des sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité, avec une narration calme et autoritaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'offre de cours et atteignez une base d'étudiants mondiale.
Permettez aux éducateurs de développer des bibliothèques de cours étendues et de diffuser du contenu éducatif à un public plus large, favorisant l'apprentissage mondial.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances dans les modules en ligne.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour captiver les étudiants, améliorant leur concentration et leur mémoire du matériel éducatif pour de meilleurs résultats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos animées et explicatives captivantes ?
HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos animées professionnelles et des vidéos explicatives engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de Texte-en-Vidéo. Avec une large gamme de modèles et une bibliothèque de médias stock complète, vous pouvez générer du contenu multimédia de haute qualité efficacement.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos éducatives AI idéal pour l'apprentissage en ligne ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos éducatives AI, parfait pour créer des cours en ligne et des vidéos de formation avec des voix off générées par l'IA et des sous-titres automatiques. Sa plateforme conviviale soutient les étudiants et les enseignants dans la production de contenu d'apprentissage de haute qualité sans effort.
HeyGen peut-il aider à la création de contenu et de branding personnalisé pour mon organisation ?
Oui, HeyGen prend en charge le branding et les styles personnalisés, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Vous pouvez exploiter une bibliothèque de contenu personnalisable pour créer des vidéos promotionnelles uniques, des vidéos marketing scolaires et d'autres bulletins vidéo qui reflètent l'identité de votre organisation.
HeyGen offre-t-il des outils pour la création de vidéos efficace et des projets collaboratifs ?
HeyGen fournit une plateforme de création de vidéos intuitive avec une fonctionnalité de glisser-déposer, une riche bibliothèque de médias stock, et des outils de collaboration intégrés. Vous pouvez également utiliser l'enregistrement d'écran et de caméra pour simplifier votre flux de production de contenu, rendant la création multimédia simple pour les équipes.