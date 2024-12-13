Boostez les conversions avec notre générateur de vidéos publicitaires
Transformez instantanément votre texte publicitaire en vidéos captivantes avec notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Créez une vidéo informative de 30 secondes destinée aux équipes créatives et aux marketeurs digitaux, illustrant la puissance d'un "AI Ad Maker" pour des campagnes personnalisées. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, avec un "avatar AI" amical interagissant directement avec le spectateur, renforcé par une "génération de voix off" claire. Cette vidéo doit mettre l'accent sur les options de personnalisation, démontrant comment adapter les messages pour des audiences diverses avec un ton innovant et engageant.
Produisez une vidéo publicitaire persuasive de 20 secondes conçue pour les marketeurs de performance et les gestionnaires de réseaux sociaux, en se concentrant sur un "appel à l'action" fort. La présentation visuelle doit être propre et directe, utilisant une typographie audacieuse pour les messages clés et des prises de vue produit nettes, avec des transitions dynamiques. Cette vidéo doit démontrer la facilité de préparation de contenu pour diverses "plateformes sociales" en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour une portée optimale sur plusieurs plateformes.
Générez une vidéo promotionnelle authentique de 25 secondes ciblant les responsables de marque et les créateurs de contenu cherchant à exploiter le "Contenu UGC". Le style visuel et audio doit être vibrant et narratif, mélangeant harmonieusement des clips générés par les utilisateurs avec des "photos et graphiques de stock" de haute qualité de la "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen. Ce récit doit montrer comment des histoires captivantes peuvent être racontées en utilisant des actifs visuels diversifiés, renforcées par la conversion d'un simple script en un récit visuel dynamique via "Texte en vidéo à partir de script".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la création de publicités performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires à fort impact qui génèrent des résultats, en exploitant l'IA pour l'efficacité et l'échelle.
Créez des publicités engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos publicitaires captivantes et des clips courts optimisés pour diverses plateformes sociales, améliorant l'engagement du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires ?
Le AI Ad Maker de HeyGen utilise l'IA pour simplifier la production de vidéos publicitaires captivantes. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles publicitaires permettent aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos engageantes sans compétences complexes en montage.
Puis-je personnaliser mes vidéos publicitaires avec des éléments de marque dans HeyGen ?
Oui, HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos publicitaires. Vous pouvez facilement intégrer vos couleurs de marque, logos et éléments visuels spécifiques, ainsi que des photos et graphiques de stock, pour garantir que vos vidéos publicitaires s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen propose-t-il des avatars AI pour les vidéos publicitaires ?
Absolument. HeyGen utilise une technologie avancée d'avatars AI pour donner vie à vos vidéos publicitaires. Ces personnages animés par l'IA peuvent transmettre votre message de manière engageante, rendant vos vidéos AI remarquables et capturant efficacement l'attention du public.
Quels types de modèles de vidéos publicitaires sont disponibles pour les plateformes sociales ?
HeyGen propose une large gamme de modèles publicitaires conçus pour diverses plateformes sociales, vous permettant de créer des variantes de vidéos diversifiées. Ces modèles sont optimisés pour des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok, garantissant que vos vidéos publicitaires performent efficacement sur différents canaux.