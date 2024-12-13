Créateur de Vidéo Promo de Remise : Créez des Vidéos Virales à Moindre Coût

Créez des vidéos promotionnelles convaincantes en quelques minutes avec notre vaste bibliothèque de templates & scenes, boostant efficacement vos campagnes marketing.

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes spécialement conçue pour annoncer une remise excitante, ciblant les propriétaires de petites entreprises désireux d'augmenter leurs ventes. Cette publicité pour créateur de vidéo promo de remise doit présenter des visuels lumineux et énergiques avec une bande sonore moderne et entraînante, mettant clairement en avant l'offre. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour obtenir rapidement un aspect soigné.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour lancer une promotion saisonnière captivante, créez un spot vidéo promo engageant de 45 secondes destiné aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec une musique de fond amicale, transmettant l'offre spéciale avec une voix claire et naturelle. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire une narration de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes pour capter l'attention des utilisateurs de réseaux sociaux mobiles pour une vente flash. Cette vidéo rapide nécessite des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond minimale et énergique, garantissant que le message soit instantanément compréhensible. Utilisez les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour une accessibilité maximale et un impact sur les plateformes de visionnage silencieux.
Exemple de Prompt 3
Pour les responsables de marque et les agences de publicité cherchant à présenter une offre exclusive, produisez une vidéo produit sophistiquée de 60 secondes qui démontre la valeur. Le style visuel doit être soigné et professionnel, incorporant des plans B-roll cinématographiques et un ton autoritaire et confiant d'un avatar AI. Mettez en avant les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer le message avec une touche humaine.
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo Promo de Remise

Créez rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes mettant en avant vos remises exclusives pour stimuler l'engagement dans toutes vos campagnes marketing.

1
Step 1
Sélectionnez un Template
Choisissez parmi une large gamme de templates préconçus ou commencez un nouveau projet à partir de zéro pour commencer à créer votre vidéo promotionnelle.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Remise
Personnalisez la vidéo avec vos remises exclusives uniques, vidéos produits et éléments de marque en utilisant des contrôles intuitifs.
3
Step 3
Intégrez des Améliorations AI
Élevez votre message avec des voix off AI pour articuler clairement votre offre spéciale, en ajoutant des sous-titres automatiques et de la musique et des effets engageants pour une finition professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo promo de remise finale dans divers formats adaptés à différentes plateformes de réseaux sociaux et campagnes marketing, puis partagez-la directement pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Mettez en Valeur la Valeur et la Confiance du Produit

Développez des vidéos produits convaincantes et des témoignages clients pour renforcer la confiance et mettre en avant la proposition de valeur de vos offres remisées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles percutantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos promotionnelles engageantes avec des avatars AI et une vaste bibliothèque de templates personnalisables. Notre créateur de vidéos promo AI intuitif simplifie la création de contenu de haute qualité pour vos campagnes marketing.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo intuitif alimenté par l'AI ?

HeyGen est un éditeur vidéo intuitif alimenté par l'AI, utilisant des outils sophistiqués comme notre éditeur glisser-déposer pour simplifier la création de vidéos. Vous pouvez facilement concevoir des vidéos produits professionnelles ou tout contenu vidéo promotionnel efficacement dans notre éditeur en ligne.

HeyGen peut-il fournir des voix off AI et des sous-titres automatiques pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose des voix off AI avancées dans plusieurs langues, vous permettant de narrer votre vidéo promotionnelle avec aisance. Nous fournissons également des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large pour votre contenu sur les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des templates pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

HeyGen offre une large sélection de templates professionnels optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux, vous aidant à lancer rapidement des campagnes marketing efficaces. Explorez nos templates gratuits pour démarrer la création de contenu avec musique et effets.

