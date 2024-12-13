Créateur de Vidéo Promo de Remise : Créez des Vidéos Virales à Moindre Coût
Créez des vidéos promotionnelles convaincantes en quelques minutes avec notre vaste bibliothèque de templates & scenes, boostant efficacement vos campagnes marketing.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour lancer une promotion saisonnière captivante, créez un spot vidéo promo engageant de 45 secondes destiné aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec une musique de fond amicale, transmettant l'offre spéciale avec une voix claire et naturelle. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire une narration de haute qualité.
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 15 secondes pour capter l'attention des utilisateurs de réseaux sociaux mobiles pour une vente flash. Cette vidéo rapide nécessite des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond minimale et énergique, garantissant que le message soit instantanément compréhensible. Utilisez les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour une accessibilité maximale et un impact sur les plateformes de visionnage silencieux.
Pour les responsables de marque et les agences de publicité cherchant à présenter une offre exclusive, produisez une vidéo produit sophistiquée de 60 secondes qui démontre la valeur. Le style visuel doit être soigné et professionnel, incorporant des plans B-roll cinématographiques et un ton autoritaire et confiant d'un avatar AI. Mettez en avant les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer le message avec une touche humaine.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Campagnes Publicitaires à Forte Conversion.
Produisez sans effort des publicités vidéo performantes pour des offres de remise et des campagnes marketing, maximisant les taux de conversion avec des outils alimentés par l'AI.
Générez des Promos Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'annoncer efficacement des remises exclusives et stimuler l'engagement sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles percutantes ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos promotionnelles engageantes avec des avatars AI et une vaste bibliothèque de templates personnalisables. Notre créateur de vidéos promo AI intuitif simplifie la création de contenu de haute qualité pour vos campagnes marketing.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo intuitif alimenté par l'AI ?
HeyGen est un éditeur vidéo intuitif alimenté par l'AI, utilisant des outils sophistiqués comme notre éditeur glisser-déposer pour simplifier la création de vidéos. Vous pouvez facilement concevoir des vidéos produits professionnelles ou tout contenu vidéo promotionnel efficacement dans notre éditeur en ligne.
HeyGen peut-il fournir des voix off AI et des sous-titres automatiques pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose des voix off AI avancées dans plusieurs langues, vous permettant de narrer votre vidéo promotionnelle avec aisance. Nous fournissons également des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large pour votre contenu sur les réseaux sociaux.
HeyGen propose-t-il des templates pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?
HeyGen offre une large sélection de templates professionnels optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux, vous aidant à lancer rapidement des campagnes marketing efficaces. Explorez nos templates gratuits pour démarrer la création de contenu avec musique et effets.