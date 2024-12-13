Créateur de Vidéos Promo pour des Annonces de Remises Irrésistibles
Transformez vos idées en vidéos de remises percutantes instantanément avec notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script, parfaite pour les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire convaincante de 45 secondes présentant une offre à durée limitée pour un produit SaaS B2B, destinée aux professionnels du marketing en quête d'efficacité. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle sophistiquée et minimaliste avec des points de données et des graphiques animés, animée par une voix off générée par l'IA claire et confiante. Mettez en avant la proposition de valeur du produit à travers un avatar IA, rendant le processus de création de vidéo publicitaire très engageant et efficace pour les campagnes marketing.
Comment un influenceur fitness peut-il lancer efficacement une nouvelle remise sur un programme d'entraînement à ses abonnés actifs et soucieux de leur santé ? Envisagez une vidéo publicitaire engageante de 60 secondes sur les réseaux sociaux avec un style visuel motivant et dynamique, incorporant des photos et vidéos de stock de haute qualité d'entraînements, accompagnée d'une voix off inspirante et énergique. La fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen permet à l'influenceur de transformer un simple script en vidéos publicitaires captivantes, assurant une production fluide.
Imaginez une vidéo personnalisée concise de 15 secondes annonçant une offre spéciale pour le déjeuner en semaine d'un restaurant local, conçue pour attirer les amateurs de bonne cuisine et les travailleurs de bureau locaux. L'approche visuelle doit être chaleureuse et accueillante, mettant en avant des gros plans de plats délicieux, accompagnée d'une voix off amicale et invitante. Pour assurer une portée maximale et une accessibilité, la vidéo doit comporter des sous-titres/captions clairement visibles, permettant une diffusion efficace de la vidéo promotionnelle sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos promotionnelles efficaces, conçues pour capter l'attention et générer des conversions pour vos offres de remise.
Vidéos Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des publicités vidéo captivantes pour vos remises, augmentant la portée et l'engagement sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos promo efficace pour mes campagnes marketing ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles et des publicités vidéo convaincantes sans effort. Notre plateforme alimentée par l'IA, avec des modèles conçus professionnellement et des options de vidéos personnalisées, permet une production de contenu rapide pour vos campagnes marketing.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos en ligne intuitif pour des vidéos personnalisées ?
HeyGen propose un éditeur en ligne intuitif avec une interface glisser-déposer, facilitant la production de vidéos personnalisées. Vous pouvez enrichir vos créations avec des avatars IA, des voix off, des sous-titres et une riche bibliothèque de photos et vidéos de stock.
HeyGen peut-il aider à ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres à mes publicités vidéo ?
Absolument. HeyGen offre une génération robuste de voix off et des sous-titres automatiques, garantissant que vos publicités vidéo sont accessibles et engageantes. Cette capacité vous aide à créer du contenu vidéo promotionnel de haute qualité avec facilité.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos promotionnelles ?
HeyGen permet une forte cohérence de la marque dans vos vidéos promotionnelles grâce à des contrôles de branding personnalisés pour les logos et les couleurs. Vous pouvez également exploiter une vaste bibliothèque de médias de photos et vidéos de stock pour vous aligner visuellement avec l'identité de votre marque.