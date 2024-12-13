Générateur de Préparation aux Catastrophes : Restez Alimenté, Restez en Sécurité

Sécurisez votre maison avec des générateurs de puissance d'urgence ultimes. Créez facilement des guides d'installation convaincants avec le texte-à-vidéo de HeyGen.

560/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les aventuriers en plein air et les propriétaires de petites entreprises, une vidéo dynamique de 30 secondes démontrera la polyvalence d'un générateur portable. Utilisant des visuels énergiques et un script transformé en une vidéo captivante via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, cette pièce explique pourquoi un générateur de secours compact est une partie essentielle de votre plan d'alimentation d'urgence, garantissant des activités ininterrompues partout.
Exemple de Prompt 2
Découvrez le rôle crucial des générateurs de puissance d'urgence dans cette explication engageante de 60 secondes destinée aux propriétaires technophiles et aux organisateurs communautaires. Un avatar AI professionnel, propulsé par les avatars AI de HeyGen, illustrera clairement les principales caractéristiques de sécurité et les avantages opérationnels, garantissant que le public comprend la véritable valeur d'une préparation robuste aux catastrophes, complétée par des sous-titres utiles.
Exemple de Prompt 3
Assistez à la transformation de la vulnérabilité à la sécurité dans cette vidéo narrative empathique de 30 secondes, destinée aux jeunes familles et aux nouveaux propriétaires. Utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des visuels dramatiques avant-après et soutenue par des médias de stock, le récit souligne comment un générateur de préparation aux catastrophes fiable permet une réponse confiante aux catastrophes, faisant de la sécurité de votre famille une priorité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Préparation aux Catastrophes

Sécurisez votre alimentation électrique en cas d'urgence. Apprenez à sélectionner, préparer et entretenir votre générateur de secours pour une énergie fiable lorsque vous en avez le plus besoin.

1
Step 1
Évaluez Vos Besoins en Énergie
Déterminez la puissance en watts essentielle nécessaire pour alimenter les appareils critiques lors d'une panne. Cela implique de calculer vos besoins totaux en sortie de puissance pour vous assurer de choisir un générateur capable de répondre à vos demandes énergétiques d'urgence.
2
Step 2
Positionner et Préparer
Placez votre générateur portable en toute sécurité à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, loin des fenêtres et des portes. Une ventilation adéquate est cruciale pour disperser les fumées d'échappement et prévenir l'accumulation de monoxyde de carbone.
3
Step 3
Connectez en Toute Sécurité
Utilisez des dispositifs de sécurité appropriés, tels qu'un commutateur de transfert manuel ou automatique, pour isoler le système électrique de votre maison du réseau de distribution. Ce mécanisme de commutation empêche le retour d'énergie sur le réseau et protège les travailleurs des services publics.
4
Step 4
Maintenir la Prêtitude
Mettez en place un calendrier pour des tests et inspections réguliers, en utilisant potentiellement des systèmes de surveillance à distance. Des vérifications de routine garantissent que votre générateur reste en condition de fonctionnement optimale et est toujours prêt pour un déploiement immédiat en cas de catastrophe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser Rapidement des Conseils de Réponse aux Catastrophes

.

Produisez rapidement du contenu essentiel pour les réseaux sociaux pour des mises à jour urgentes et des conseils essentiels sur la gestion de l'alimentation d'urgence lors de scénarios de réponse aux catastrophes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes et une technologie puissante de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts en vidéos engageantes de manière efficace. Cela permet le déploiement rapide de contenu professionnel sans les complexités du tournage traditionnel.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo personnalisé et vos couleurs de marque. Vous pouvez personnaliser davantage les vidéos en utilisant notre vaste bibliothèque de médias, actifs de stock et modèles personnalisables.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour l'accessibilité et la distribution des vidéos ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos en générant automatiquement des sous-titres. Il offre également un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que votre contenu est prêt pour n'importe quelle plateforme.

HeyGen aide-t-il avec des voix off diversifiées et la portée du public ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off, offrant un large éventail de voix, langues et accents pour convenir à des publics diversifiés. Cette capacité garantit que votre message général résonne à l'échelle mondiale, augmentant l'impact de votre contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo