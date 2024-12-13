Créateur de Vidéos pour Services aux Personnes Handicapées : Créez du Contenu Accessible

Renforcez l'inclusivité avec du contenu vidéo accessible. Les sous-titres/captions avancés de HeyGen garantissent que votre message atteint tout le monde.

505/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment promouvoir l'accessibilité numérique dans les campagnes de messages d'intérêt public ? Créez une vidéo convaincante de deux minutes ciblant les équipes marketing et les professionnels des relations publiques, montrant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie la production de messages d'intérêt public percutants. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique basé sur des scénarios avec une voix AI empathique et conversationnelle, démontrant la facilité de transformer un script en un message puissant promouvant des pratiques inclusives.
Exemple de Prompt 2
Pour les développeurs web et les stratèges de contenu numérique, une vidéo didactique de 45 secondes est nécessaire pour souligner le rôle crucial des transcriptions vidéo et du contenu vidéo accessible pour une compatibilité optimale avec les lecteurs d'écran. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et illustratif, avec des éléments infographiques démontrant l'interaction avec les lecteurs d'écran, et être narrée par une voix AI calme et éducative, soulignant l'importance de la génération de voix off de HeyGen pour des descriptions audio claires et la création de transcriptions ultérieures.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo informative de 90 secondes ciblant les professionnels des ressources humaines et les formateurs, illustrant comment des avatars AI diversifiés peuvent être utilisés efficacement pour créer des vidéos de formation hautement inclusives. Cette vidéo doit présenter un style visuel lumineux et engageant montrant divers avatars démontrant une communication accessible et un apprentissage interactif, complétée par une voix AI amicale et professionnelle, utilisant efficacement les options d'avatars AI de HeyGen pour la représentation et l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Services aux Personnes Handicapées

Créez efficacement du contenu vidéo inclusif et engageant pour les services aux personnes handicapées, en assurant l'accessibilité numérique et en atteignant un public plus large avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Accessible
Commencez par coller votre script dans HeyGen. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, garantissant que votre contenu vidéo accessible est clair et engageant dès le départ.
2
Step 2
Générez des Voix Off Naturelles
Utilisez la génération avancée de voix off de HeyGen pour produire un audio clair et naturel pour votre vidéo. Cela est vital pour transmettre efficacement l'information à tous les spectateurs, y compris ceux qui dépendent du contenu auditif.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Complets
Améliorez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et captions précis à votre vidéo. Ces éléments textuels visuels sont essentiels pour les spectateurs sourds ou malentendants, en accord avec les directives WCAG pour l'accessibilité numérique.
4
Step 4
Exportez pour une Large Diffusion
Finalisez votre contenu vidéo accessible en l'exportant dans divers formats d'aspect. Cela garantit que votre message atteint un large public sur différentes plateformes, fournissant des informations inclusives pour les personnes handicapées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes

.

Simplifiez les sujets complexes et les messages d'intérêt public en vidéos claires et accessibles, améliorant considérablement la compréhension et l'accessibilité numérique pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer du contenu vidéo accessible ?

HeyGen vous permet de créer un contenu vidéo accessible complet en ajoutant des sous-titres précis et en générant des transcriptions vidéo sans effort. Cela garantit que votre contenu respecte les directives WCAG et contribue à la conformité ADA pour un public plus large.

Les capacités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer l'accessibilité numérique ?

Oui, les capacités AI avancées de HeyGen améliorent considérablement l'accessibilité numérique. Utilisez des avatars AI réalistes pour représenter des publics diversifiés et tirez parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo avec des générateurs de voix AI pour produire un contenu facilement consommé par les personnes handicapées, y compris celles qui dépendent des lecteurs d'écran.

Quelles options de sous-titres et de transcriptions HeyGen propose-t-il ?

HeyGen propose une fonctionnalité intégrée robuste de sous-titres/captions, rendant votre contenu vidéo accessible aux personnes handicapées. Notre plateforme prend également en charge la génération de transcriptions vidéo complètes, améliorant encore l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.

HeyGen est-il idéal pour développer des messages d'intérêt public ou des vidéos de formation accessibles ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos pour services aux personnes handicapées idéal pour produire des messages d'intérêt public et des vidéos de formation engageants et accessibles. Ses fonctionnalités intuitives, y compris le texte-à-vidéo à partir de script, vous permettent de transmettre des informations critiques de manière claire et inclusive à tous les publics.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo