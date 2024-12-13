Générateur de vidéos de messages du PDG : Offrez des mises à jour exécutives engageantes

Transformez facilement votre script en messages vidéo de haute qualité. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script permet des mises à jour d'entreprise engageantes instantanément.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouvelles recrues de tous les départements, les introduisant à nos outils internes principaux. Concevez un style visuel accueillant et instructif en utilisant des modèles et des scènes préconstruits, générés efficacement via le texte-à-vidéo à partir d'un script complet, en faisant une vidéo de formation efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une mise à jour de communication d'entreprise de 2 minutes pour la direction et les chefs d'équipe, annonçant une nouvelle initiative technique. La vidéo doit maintenir un style visuel et audio de niveau exécutif, poli, en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour des visuels percutants et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant une vidéo de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Générez un guide de dépannage technique de 45 secondes pour les utilisateurs finaux rencontrant des problèmes logiciels courants. Le style visuel doit être pratique et étape par étape, en utilisant les capacités du générateur de vidéo AI de HeyGen pour créer des démonstrations claires et optimisées pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des rapports d'aspect, simplifiant le processus de création vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de messages du directeur

Créez facilement des vidéos de messages de directeur professionnels avec des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, offrant des annonces d'entreprise engageantes sans montage complexe.

1
Step 1
Sélectionnez votre avatar AI et saisissez le script
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre directeur. Ensuite, collez simplement votre script de message dans le champ de texte pour commencer la transformation.
2
Step 2
Générez la voix off et personnalisez votre message
Utilisez la génération avancée de voix off pour donner vie à votre script avec des voix AI au son naturel. Personnalisez le ton et le style pour correspondre parfaitement à la communication d'entreprise de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et assurez l'accessibilité
Améliorez votre vidéo avec des visuels de fond pertinents provenant de la bibliothèque de médias/soutien de stock. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'engagement des spectateurs et l'accessibilité pour tous les publics, résultant en une vidéo de haute qualité.
4
Step 4
Exportez votre mise à jour exécutive professionnelle
Une fois finalisée, exportez votre mise à jour exécutive professionnelle convaincante dans divers formats d'aspect adaptés à toute plateforme. Vous avez maintenant créé une vidéo puissante avec facilité, prête à être partagée.

Élargissez l'apprentissage et l'information d'entreprise

Permettez aux directeurs de créer et de diffuser efficacement des informations d'entreprise essentielles ou des modules de formation interne à un large public d'employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de haute qualité pour les entreprises ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et un puissant générateur de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo professionnel et de haute qualité directement à partir d'un script sans avoir besoin d'outils de montage vidéo complexes ou d'une expérience préalable étendue. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo pour divers besoins de communication d'entreprise.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque dans la communication d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer sans effort le logo de votre entreprise et les couleurs spécifiques de votre marque dans les vidéos mettant en vedette nos avatars AI réalistes. Cela garantit que toutes les mises à jour exécutives professionnelles et la communication d'entreprise résonnent avec votre identité de marque établie.

Quels types de vidéos professionnelles peuvent être générés à l'aide du générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec la plateforme polyvalente de HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos professionnelles, y compris des annonces d'entreprise engageantes, des vidéos marketing ciblées et des vidéos de formation complètes. Ses capacités avancées de générateur de texte-à-vidéo en font l'outil parfait pour créer efficacement une vidéo de message du PDG ou d'autres messages vidéo AI.

À quelle vitesse puis-je produire une vidéo prête à l'emploi avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

HeyGen est conçu pour une création vidéo rapide. Son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de modèles permettent aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo de haute qualité en quelques minutes seulement, réduisant considérablement le temps de production généralement associé aux outils de montage vidéo traditionnels.

