Script Vidéo Publicitaire Direct : Écrire pour Maximiser les Conversions

Maîtrisez l'optimisation du taux de conversion grâce à des récits authentiques et des appels à l'action convaincants. Transformez facilement votre script en une vidéo professionnelle en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un script vidéo publicitaire de 45 secondes imitant les scripts publicitaires UGC authentiques, mettant en scène un utilisateur relatable partageant son expérience authentique avec une application de productivité. Le public cible est constitué de jeunes professionnels à la recherche de solutions efficaces de gestion du temps. Mettez l'accent sur un récit authentique à travers un style visuel amical, peut-être en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre la diversité démographique des utilisateurs, complété par une musique de fond entraînante et un dialogue clair et naturel.
Exemple de Prompt 2
Concevez un script vidéo publicitaire de 60 secondes utilisant des techniques de narration simplifiées, s'inspirant du cadre du Voyage du Héros, pour les entrepreneurs en herbe qui se sentent bloqués. La vidéo doit montrer un protagoniste surmontant un défi commercial spécifique grâce à un produit/service présenté, menant à son succès. Le style visuel doit être inspirant et cinématographique, accompagné d'une bande sonore inspirante, utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir du script pour traduire facilement le récit en visuels.
Exemple de Prompt 3
Rédigez un script vidéo publicitaire concis de 30 secondes pour les propriétaires de boutiques en ligne axé sur l'augmentation de leurs ventes en ligne. Mettez en avant des avantages spécifiques et présentez des angles marketing convaincants pour capter instantanément l'attention, en utilisant les principes de la rédaction publicitaire directe. La vidéo doit présenter un style visuel rapide mettant en avant les produits avec du texte à l'écran et un audio persuasif, amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer la rétention du message même sans son.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Script Vidéo Publicitaire Direct

Apprenez à rédiger des scripts vidéo publicitaires directs à haute conversion en utilisant des cadres éprouvés et les puissants outils de création vidéo AI de HeyGen pour un impact maximal.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Publicitaire Direct
Commencez par définir votre message principal et l'action souhaitée. Utilisez la capacité de transformation de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre script vidéo publicitaire direct écrit en un storyboard visuel, en veillant à ce que chaque mot serve votre objectif de conversion.
2
Step 2
Appliquez des Cadres de Script Éprouvés
Structurez votre récit en utilisant des cadres de script établis comme AIDA ou Problème-Agitation-Solution. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour cartographier visuellement votre cadre choisi, guidant votre audience de manière fluide vers votre appel à l'action.
3
Step 3
Intégrez des Récits Authentiques et des Appels à l'Action
Élaborez des techniques de narration convaincantes pour créer des récits authentiques qui résonnent avec votre public cible. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre votre message de manière convaincante et articulez clairement votre Appel à l'action pour un impact immédiat.
4
Step 4
Optimisez pour la Plateforme & la Performance
Affinez votre vidéo publicitaire pour l'optimisation du taux de conversion sur divers canaux. Utilisez le redimensionnement & les exports de ratio d'aspect de HeyGen pour adapter votre script vidéo publicitaire direct à l'optimisation spécifique à la plateforme, garantissant une performance et une portée maximales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients Propulsés par l'AI

Transformez les histoires de réussite des clients en vidéos publicitaires authentiques axées sur le récit, idéales pour les scripts publicitaires UGC, renforçant la confiance et améliorant la performance des réponses directes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes scripts vidéo publicitaires directs ?

HeyGen vous permet de transformer des concepts créatifs pour des "scripts vidéo publicitaires directs" en visuels convaincants en utilisant des avatars AI et la technologie de transformation de texte en vidéo. Cela permet d'explorer divers "angles marketing" et "récits authentiques" pour captiver efficacement votre audience.

HeyGen prend-il en charge les cadres de script populaires comme AIDA ou PAS ?

Bien que HeyGen se concentre sur la génération de vidéos, ses capacités s'intègrent parfaitement avec des "cadres de script" comme AIDA ou Problème-Agitation-Solution, garantissant que vos "scripts vidéo publicitaires" créatifs sont structurés pour un impact maximal. Vous pouvez tirer parti d'une "approche améliorée par l'AI" avec des outils comme "ChatGPT" pour pré-rédiger des scripts adhérant à ces modèles, puis les concrétiser avec HeyGen.

Quel rôle jouent les scripts publicitaires UGC dans l'optimisation du taux de conversion ?

Les scripts publicitaires UGC sont cruciaux pour établir la confiance et optimiser le "taux de conversion" grâce à un contenu relatable et authentique. HeyGen vous permet de transformer rapidement des "scripts publicitaires UGC" en vidéo, permettant un placement efficace de "l'appel à l'action" et des tests A/B rapides de différentes approches.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos publicitaires à partir de mes scripts ?

HeyGen est conçu pour transformer vos "scripts vidéo publicitaires" en vidéos professionnelles sans effort. Notre plateforme utilise la technologie de "transformation de texte en vidéo", offrant "génération de voix off", "sous-titres/captions" et des "modèles & scènes" personnalisables pour visualiser votre "rédaction publicitaire directe" avec facilité.

