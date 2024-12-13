Créez une vidéo captivante de 45 secondes mettant en lumière la carrière et les réalisations clés d'un professionnel, idéale pour ceux qui souhaitent améliorer leur image de marque personnelle sur des plateformes comme LinkedIn. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des animations de texte dynamiques et des séquences vidéo professionnelles, complétées par une bande sonore orchestrale inspirante et une voix off générée par l'IA, facilement réalisable avec les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off" de HeyGen.

