Exemple de Prompt 1
Pour les équipes de formation et les formateurs d'entreprise, créez un tutoriel dynamique de 45 secondes sur le 'générateur de vidéos de formation sur les jumeaux numériques'. Cette vidéo, avec son esthétique visuelle conviviale et sa voix professionnelle et entraînante, doit mettre en avant la création de 'vidéos engageantes' sans effort. Soulignez comment les 'Modèles & scènes' de HeyGen offrent un coup de pouce, permettant un assemblage rapide et une personnalisation du contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une pièce promotionnelle rapide de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, démontrant la génération instantanée de 'vidéos IA' pour des 'présentations' percutantes. La vidéo doit avoir un style graphique rapide et attrayant et une narration énergique, mettant spécifiquement en avant la capacité de HeyGen à transformer des 'textes en vidéos à partir de scripts' pour transformer des points clés en un message vibrant, prêt à être partagé en un instant.
Exemple de Prompt 3
En mettant en avant la 'production vidéo économique', créez un guide de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les producteurs vidéo indépendants sur la façon de devenir un 'créateur de vidéos de jumeaux numériques' compétent. Utilisez une esthétique professionnelle et accueillante avec un ton confiant et encourageant. Ce guide doit illustrer l'intégration transparente en utilisant la 'bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et personnaliser les arrière-plans des projets sans coûts supplémentaires.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Formation sur les Jumeaux Numériques

Rationalisez la création de votre contenu de formation avec un Générateur de Vidéos IA pour produire des vidéos engageantes et réalistes pour les besoins d'apprentissage et de développement de votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un Avatar IA
Commencez par choisir ou générer un avatar IA personnalisé pour être votre présentateur numérique, assurant un visage cohérent et relatable pour tous vos supports de formation.
2
Step 2
Collez Votre Script de Formation
Entrez votre contenu éducatif sous forme de texte. La fonction avancée de synthèse vocale le convertira automatiquement en une narration naturelle pour votre jumeau numérique.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo de formation avec divers agencements et éléments. Utilisez l'édition intuitive par glisser-déposer pour intégrer des médias et personnaliser vos scènes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois finalisée, générez votre vidéo de formation de haute qualité. Elle est prête à être partagée avec les équipes L&D pour un apprentissage efficace et évolutif.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Instructions Complexes

Démystifiez les sujets complexes et améliorez les résultats éducatifs en utilisant des vidéos de jumeaux numériques pour des instructions claires et concises.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de formation sur les jumeaux numériques ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes grâce à notre Générateur de Vidéos IA avancé. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi des modèles vidéo riches et de personnaliser votre jumeau numérique pour offrir une production vidéo dynamique et économique pour votre équipe.

Quel type d'avatars IA puis-je créer avec HeyGen pour mes vidéos ?

HeyGen vous permet de créer et de personnaliser des avatars IA réalistes qui adaptent leur performance et leur langage corporel à votre script. Vous pouvez même créer un avatar vidéo formé à partir de vos propres séquences, garantissant une performance naturelle pour vos présentations ou contenus marketing.

HeyGen est-il un créateur de vidéos de jumeaux numériques convivial pour tous les créateurs de contenu ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour être intuitif, permettant aux créateurs de contenu de transformer du texte en vidéos engageantes avec facilité. Son interface d'édition par glisser-déposer et sa fonction de synthèse vocale simplifient la création vidéo, rendant accessible à tous la création de vidéos de jumeaux numériques sans compétences complexes en production vidéo.

Puis-je utiliser HeyGen pour générer des vidéos de jumeaux numériques dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos de jumeaux numériques et de voix off IA dans plus de 140 langues. Cette capacité vous permet d'élargir votre portée et de créer des vidéos engageantes pour un public mondial diversifié sans effort.

