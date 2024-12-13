Le créateur ultime de vidéos de transformation numérique pour les entreprises
Rationalisez la création de vidéos pour les initiatives de transformation en utilisant de puissantes capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les créateurs de contenu, montrant à quelle vitesse un contenu captivant de courte durée peut être produit. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et énergique avec des coupes rapides et des graphismes vibrants, accompagnée d'une musique tendance et entraînante. Démontrez l'efficacité de transformer des idées simples en vidéos soignées en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script, en exploitant divers modèles et scènes pour obtenir un aspect professionnel sans montage intensif.
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux nouveaux employés dans un cadre d'entreprise, détaillant un processus d'intégration numérique simplifié. L'esthétique visuelle doit être propre, professionnelle et facile à suivre, avec un texte clair à l'écran et une génération de voix off calme et autoritaire. Pour garantir une accessibilité et une clarté maximales pour cette création vidéo, utilisez des sous-titres/captions bien visibles et intégrez des séquences professionnelles pertinentes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer chaque étape efficacement.
Imaginez une vidéo générative AI visionnaire de 40 secondes conçue pour les passionnés de technologie, explorant l'avenir du travail à l'ère de l'automatisation avancée et de la créativité. Le style visuel doit être futuriste et artistique, employant des paysages numériques abstraits, des effets de particules scintillants et un design sonore sophistiqué et éthéré avec de la musique électronique ambiante. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour optimiser pour diverses plateformes et incorporez des éléments visuels uniques à travers des modèles et des scènes pour évoquer un sentiment d'émerveillement et d'innovation, montrant le potentiel pour des vidéos de qualité studio.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et le développement.
Utilisez des vidéos générées par AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation en entreprise, permettant une adoption plus rapide des compétences pour la transformation numérique.
Rationalisez le contenu des réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour soutenir les efforts de marketing numérique et étendre la présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen révolutionne la production vidéo en transformant votre texte en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes. Notre plateforme permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos de qualité studio, rendant le contrôle créatif complexe accessible à tous grâce à la vidéo générative AI.
Quels types de contenu marketing puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une gamme diversifiée de contenus marketing, y compris des vidéos pour les réseaux sociaux, des vidéos de formation, et plus encore. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles alimentés par l'AI pour produire une documentation vidéo professionnelle et diverses autres créations vidéo adaptées à vos besoins spécifiques.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour correspondre à ma marque ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et votre contenu stock dans vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, offrant un contrôle créatif étendu sur votre sortie de créateur de vidéos de transformation numérique.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos en plusieurs langues ?
Oui, HeyGen offre un support multilingue complet, vous permettant de créer des vidéos pour un public mondial. Notre générateur de voix AI avancé peut produire des voix off naturelles à partir de votre texte en vidéo, facilitant une communication fluide à travers diverses langues.