Offrez des vidéos de formation et d'intégration engageantes avec des avatars AI hyper-réalistes, améliorant la compréhension et la rétention.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo pédagogique de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés en cours de "formation et intégration", détaillant des "SOPs" complexes liés aux outils numériques. La vidéo doit présenter des visuels clairs et étape par étape et un ton audio amical et instructif, en exploitant la capacité de HeyGen de "texte en vidéo à partir de script" pour convertir les instructions techniques de manière fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 2 minutes ciblant les chefs de projet et les chefs d'équipe, illustrant les avantages pratiques d'une "plateforme AI générative" pour la création efficace de "documentation vidéo". Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des graphiques engageants, complété par une voix off énergique et captivante, en utilisant pleinement les "Modèles & scènes" diversifiés de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes destinée aux formateurs techniques et aux développeurs de logiciels, mettant en avant la simplicité d'utilisation des fonctionnalités "texte en vidéo" au sein d'une plateforme de "génération de vidéos de formation à la transformation numérique". Maintenez un style d'animation minimaliste avec des superpositions de texte à l'écran, associé à une voix off précise et explicative alimentée par la fonctionnalité avancée de "Génération de voix off" de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation à la Transformation Numérique

Produisez sans effort des vidéos de formation à la transformation numérique convaincantes avec notre plateforme AI intuitive, simplifiant vos processus L&D et renforçant votre équipe.

Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation à la transformation numérique dans l'éditeur de script. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script, alimentée par notre plateforme AI générative, préparera votre contenu pour une création vidéo fluide.
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre matériel de formation, assurant une présence à l'écran engageante et cohérente.
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI de haute qualité dans diverses langues et styles, offrant une narration claire et percutante pour votre contenu de formation.
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo de formation dans le format souhaité, prête pour une distribution immédiate à vos employés pour une intégration efficace à la transformation numérique.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes

Transformez des sujets complexes de transformation numérique et des SOPs en documentation vidéo facile à comprendre, rendant l'information complexe accessible à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

La **plateforme AI générative** de HeyGen révolutionne la création de contenu, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de haute qualité en utilisant des **Avatars AI** et des capacités de **texte en vidéo**. Cela en fait un **créateur de vidéos en ligne** intuitif pour divers besoins.

HeyGen peut-il être utilisé pour la génération de vidéos de formation à la transformation numérique et la documentation vidéo ?

Absolument, HeyGen sert de puissant **générateur de vidéos de formation à la transformation numérique**, permettant aux équipes L&D de créer facilement des **vidéos de formation** engageantes et une **documentation vidéo** détaillée. Ses fonctionnalités intuitives simplifient la production de contenus d'apprentissage essentiels pour la **formation et l'intégration des employés**.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des **voix off AI** réalistes et une vaste bibliothèque de **Modèles & scènes** pour personnaliser votre contenu. Les utilisateurs peuvent également exploiter **140+ langues** pour une portée mondiale et personnaliser l'image de marque avec leur logo et leurs couleurs.

Quelles fonctionnalités principales font de HeyGen un créateur de vidéos en ligne polyvalent ?

Les fonctionnalités principales de HeyGen permettent la création rapide de **vidéos explicatives** et de **vidéos pour les réseaux sociaux** directement à partir de texte. En tant que **créateur de vidéos en ligne** intuitif, il inclut des fonctionnalités telles que le redimensionnement du format d'image et une bibliothèque multimédia robuste pour s'adapter à diverses plateformes et besoins de contenu.

