Créateur de Porte-parole Numérique : Créez des Vidéos AI Facilement

Produisez des vidéos engageantes avec rapidité et efficacité. Utilisez nos avatars AI avancés pour donner vie à votre contenu.

Imaginez créer une vidéo convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant à quel point il est facile de devenir un créateur de porte-parole numérique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des graphismes nets et une voix off amicale et professionnelle, mettant en avant l'intégration transparente d'avatars AI personnalisables pour produire un contenu engageant sans jamais avoir besoin d'une caméra.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, illustrant la puissance d'un générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec du texte animé et une voix claire et enthousiaste, démontrant comment les capacités de texte-à-vidéo transforment le contenu écrit en vidéos professionnelles sans effort.
Exemple de Prompt 2
Montrez comment les responsables de marque et les communicateurs d'entreprise peuvent tirer parti d'une plateforme de création de vidéos AI avec un spot sophistiqué de 60 secondes. Le style visuel doit être élégant et corporatif, intégrant des éléments de marque de manière fluide, accompagné d'une voix autoritaire mais accessible. Cette vidéo doit souligner les nombreux modèles et scènes disponibles pour maintenir une personnalisation et un branding cohérents dans toutes les communications.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux et les équipes de lancement de produits. Le style visuel doit être énergique et vibrant, avec des coupes rapides et percutantes et une voix dynamique, soulignant la facilité de création de contenu engageant en utilisant la génération de voix off pour des avatars personnalisés afin de présenter de nouvelles fonctionnalités ou produits.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Porte-parole Numérique

Créez facilement des vidéos professionnelles avec des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo, transformant votre stratégie de contenu.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre message. Vous pouvez également créer un avatar personnalisé pour un branding unique.
2
Step 2
Collez Votre Script Vidéo
Saisissez votre texte, et notre moteur avancé de texte-à-vidéo générera des voix off naturelles pour votre porte-parole AI choisi.
3
Step 3
Personnalisez les Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de branding, en ajoutant votre logo, en ajustant les couleurs, et en incorporant de la musique de fond ou des médias de stock pour correspondre à votre style.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête pour les réseaux sociaux, les présentations, ou toute plateforme de votre choix, en tirant parti de la puissance d'une plateforme de création de vidéos AI.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Mettez efficacement en avant les témoignages et les histoires de réussite des clients avec des vidéos professionnelles générées par AI pour instaurer la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il de créer du contenu vidéo créatif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu engageant grâce à son générateur de vidéos AI avancé, facilitant la production de vidéos de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI personnalisés et une gamme d'outils créatifs.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos engageantes ?

Oui, HeyGen dispose de capacités robustes de texte-à-vidéo, vous permettant de convertir rapidement des scripts en vidéos dynamiques. Cela fait de HeyGen un créateur de porte-parole numérique efficace pour divers besoins marketing et de communication.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding ?

HeyGen offre des contrôles de personnalisation et de branding étendus, y compris la possibilité de télécharger votre logo et vos couleurs de marque. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles professionnels pour garantir la cohérence de la marque dans toutes leurs créations vidéo AI.

Quels types d'avatars AI HeyGen peut-il créer ?

HeyGen est une plateforme de création de vidéos AI polyvalente qui permet la génération de divers avatars AI, allant des humains numériques réalistes à des personnages animés créatifs. Ces avatars personnalisés peuvent être utilisés dans diverses applications comme les vidéos explicatives et le contenu des réseaux sociaux.

