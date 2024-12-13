Générateur de Porte-parole Numérique : Vidéos AI en Minutes

Créez facilement des vidéos engageantes et réduisez les coûts de production, transformant le texte en contenu dynamique avec nos avatars AI.

Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux développeurs de logiciels ou aux responsables informatiques, démontrant comment les "intégrations API" de HeyGen facilitent la "production vidéo évolutive" en générant sans effort des mises à jour techniques. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une voix off AI claire et autoritaire, utilisant la capacité de HeyGen à "transformer le texte en vidéo à partir d'un script" pour présenter des informations complexes de manière efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 90 secondes pour les chefs de produit, montrant comment la technologie avancée de "texte en vidéo" de HeyGen peut être exploitée pour créer facilement des "vidéos explicatives de produit" captivantes. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et engageante, utilisant un "avatar AI" accessible pour délivrer le script, enrichi par une génération de voix off nette pour assurer la clarté et la rétention des détails techniques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pédagogique de 2 minutes destinée aux départements RH et formation, illustrant le "support multilingue" de HeyGen comme un élément central pour des modules de "formation en ligne" efficaces. Le ton visuel doit être professionnel et inclusif à l'échelle mondiale, avec un avatar AI diversifié délivrant le contenu, complété par des "sous-titres/captions" précis pour garantir l'accessibilité et la compréhension à travers différentes langues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant comment l'"interface conviviale" de HeyGen simplifie la création de contenu engageant pour les "campagnes marketing". Le style visuel et audio doit être rapide et entraînant, utilisant des "modèles et scènes" préconçus pour démontrer rapidement diverses applications, tout en maintenant un message de marque cohérent et professionnel sans montage extensif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Porte-parole Numérique

Créez facilement des vidéos engageantes avec des avatars AI et des scripts personnalisés, transformant votre production de contenu avec précision et rapidité.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez votre avatar AI idéal dans une bibliothèque diversifiée pour servir de porte-parole numérique. Cela utilise la puissante fonctionnalité d'avatar AI de HeyGen.
2
Step 2
Créez Votre Script et Voix Off
Saisissez votre texte, et la technologie avancée de texte en vidéo de HeyGen le convertira en une voix off naturelle, parfaitement synchronisée avec l'avatar choisi.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu Vidéo
Améliorez votre vidéo en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour définir le fond visuel et le ton parfaits pour votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre création et utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de format d'image de HeyGen pour obtenir votre vidéo de qualité studio dans divers formats, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation en Ligne et l'E-Learning

.

Utilisez des porte-paroles AI pour offrir des modules de formation en ligne interactifs et engageants, améliorant la rétention des apprenants et rendant les sujets complexes accessibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de qualité studio à partir d'un simple script grâce à une technologie avancée de texte en vidéo et une gamme diversifiée de porte-paroles AI. Son interface conviviale permet un montage vidéo facile et une production efficace de contenu engageant en quelques minutes.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo avancée ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes, y compris le support multilingue, le clonage vocal avancé et le téléchargement de scripts personnalisés pour adapter précisément le contenu. Ses intégrations API facilitent la production vidéo évolutive et l'intégration transparente avec les outils CRM et marketing existants, assurant une cohérence de marque et des flux de travail efficaces.

HeyGen peut-il aider à réduire les coûts de production vidéo ?

Oui, HeyGen réduit considérablement les coûts et le temps de production vidéo en utilisant des avatars AI et une bibliothèque multimédia complète, éliminant ainsi le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Les capacités de montage vidéo faciles de la plateforme et les modèles prêts à l'emploi simplifient davantage le processus créatif pour une création de contenu efficace.

Quels formats de sortie et options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen permet une sortie flexible, permettant aux utilisateurs de télécharger des vidéos de qualité studio au format MP4 avec redimensionnement personnalisable du format d'image. La plateforme prend également en charge les sous-titres/captions automatiques et offre de nombreuses options de montage pour garantir que votre contenu vidéo respecte les contrôles et exigences de marque spécifiques.

