Générateur de Porte-parole Numérique : Vidéos AI en Minutes
Créez facilement des vidéos engageantes et réduisez les coûts de production, transformant le texte en contenu dynamique avec nos avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation interne de 90 secondes pour les chefs de produit, montrant comment la technologie avancée de "texte en vidéo" de HeyGen peut être exploitée pour créer facilement des "vidéos explicatives de produit" captivantes. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et engageante, utilisant un "avatar AI" accessible pour délivrer le script, enrichi par une génération de voix off nette pour assurer la clarté et la rétention des détails techniques.
Produisez une vidéo pédagogique de 2 minutes destinée aux départements RH et formation, illustrant le "support multilingue" de HeyGen comme un élément central pour des modules de "formation en ligne" efficaces. Le ton visuel doit être professionnel et inclusif à l'échelle mondiale, avec un avatar AI diversifié délivrant le contenu, complété par des "sous-titres/captions" précis pour garantir l'accessibilité et la compréhension à travers différentes langues.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant comment l'"interface conviviale" de HeyGen simplifie la création de contenu engageant pour les "campagnes marketing". Le style visuel et audio doit être rapide et entraînant, utilisant des "modèles et scènes" préconçus pour démontrer rapidement diverses applications, tout en maintenant un message de marque cohérent et professionnel sans montage extensif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités AI Performantes.
Générez des campagnes marketing convaincantes et des vidéos explicatives de produit avec un porte-parole numérique, augmentant rapidement l'engagement et les conversions du public.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux avec un avatar AI pour capter l'attention, renforcer la présence de la marque et augmenter votre production de contenu.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de qualité studio à partir d'un simple script grâce à une technologie avancée de texte en vidéo et une gamme diversifiée de porte-paroles AI. Son interface conviviale permet un montage vidéo facile et une production efficace de contenu engageant en quelques minutes.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo avancée ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes, y compris le support multilingue, le clonage vocal avancé et le téléchargement de scripts personnalisés pour adapter précisément le contenu. Ses intégrations API facilitent la production vidéo évolutive et l'intégration transparente avec les outils CRM et marketing existants, assurant une cohérence de marque et des flux de travail efficaces.
HeyGen peut-il aider à réduire les coûts de production vidéo ?
Oui, HeyGen réduit considérablement les coûts et le temps de production vidéo en utilisant des avatars AI et une bibliothèque multimédia complète, éliminant ainsi le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Les capacités de montage vidéo faciles de la plateforme et les modèles prêts à l'emploi simplifient davantage le processus créatif pour une création de contenu efficace.
Quels formats de sortie et options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?
HeyGen permet une sortie flexible, permettant aux utilisateurs de télécharger des vidéos de qualité studio au format MP4 avec redimensionnement personnalisable du format d'image. La plateforme prend également en charge les sous-titres/captions automatiques et offre de nombreuses options de montage pour garantir que votre contenu vidéo respecte les contrôles et exigences de marque spécifiques.