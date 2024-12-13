Générateur de Vidéos pour Affichage Numérique : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Concevez facilement des publicités numériques époustouflantes et performantes, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour un impact instantané.

Générez une vidéo didactique d'une minute destinée aux responsables informatiques et aux équipes d'exploitation, démontrant comment HeyGen simplifie le déploiement de contenu sur une grande plateforme d'affichage numérique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs et des superpositions informatives, complétés par une voix off précise et explicative. Mettez l'accent sur la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour des mises à jour rapides de contenu et sa fonction de redimensionnement et d'exportation des formats pour une adaptation fluide sur divers écrans, en soulignant les efficacités de gestion à distance.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes orientée solution pour les intégrateurs de systèmes et les consultants techniques, mettant en avant HeyGen comme un générateur de vidéos d'affichage numérique sophistiqué. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et élégante avec des transitions dynamiques, démontrant l'intégration d'avatars AI pour des messages personnalisés et la génération de voix off professionnelle en plusieurs langues, le tout géré depuis une plateforme cloud. Ce prompt vise à illustrer la scalabilité et les possibilités avancées de création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo technique de deux minutes conçue pour les administrateurs réseau et les développeurs de logiciels, détaillant le processus de génération vidéo de bout en bout de HeyGen. Le style visuel doit être très détaillé, avec des démonstrations étape par étape au sein de l'interface HeyGen, accompagnées d'un récit calme et instructif. Illustrez comment divers modèles et scènes peuvent être rapidement personnalisés, en tirant parti du support de la bibliothèque de médias/stock pour des ressources riches, et comment les sous-titres/légendes sont générés automatiquement, garantissant des rafraîchissements dynamiques du contenu en temps réel sur les écrans.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 45 secondes sur le thème problème-solution ciblant les spécialistes du support technique et les ingénieurs DevOps. Cette vidéo doit adopter un style visuel direct et autoritaire, utilisant des écrans partagés pour montrer les défis courants de mise à jour de contenu par rapport au processus simplifié de HeyGen, soutenu par une voix claire et assertive. Mettez en avant comment HeyGen s'intègre aux logiciels d'affichage numérique existants, en utilisant la transformation de texte en vidéo pour des annonces urgentes et un redimensionnement et exportation robustes des formats pour publier instantanément du contenu qui respecte les outils de planification avancés et les exigences système.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Affichage Numérique

Créez sans effort du contenu vidéo captivant et dynamique pour vos écrans d'affichage numérique avec notre plateforme AI intuitive, stimulant l'engagement et capturant l'attention.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Base
Commencez par générer du contenu vidéo engageant à partir d'un script en utilisant notre puissante capacité de transformation de texte en vidéo, transformant le texte en visuels dynamiques.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Améliorez votre message en intégrant des avatars AI réalistes qui délivrent votre contenu, ajoutant une touche personnalisée et captivante à votre affichage.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de Marque
Assurez la cohérence de la marque sur tous les écrans en utilisant des contrôles de marque robustes pour incorporer vos logos, couleurs et identité visuelle unique.
4
Step 4
Optimisez et Exportez la Vidéo
Préparez votre vidéo pour n'importe quel écran en appliquant le redimensionnement des formats, puis exportez facilement le fichier de haute qualité pour un déploiement fluide sur votre plateforme d'affichage numérique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Client sur les Écrans Numériques

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et mettre en avant les expériences positives sur votre affichage numérique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la gestion à distance du contenu d'affichage numérique ?

HeyGen offre une plateforme cloud pour une gestion à distance fluide de votre affichage numérique. Vous pouvez facilement programmer le contenu, assurer des rafraîchissements en temps réel et gérer tous vos écrans numériques de n'importe où.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos d'affichage numérique ?

HeyGen utilise des technologies avancées de génération de vidéos et d'images par AI, y compris la transformation de texte en vidéo et les avatars AI, pour créer des affichages numériques captivants. Notre plateforme intuitive inclut des outils de glisser-déposer et des modèles et scènes pour une création de contenu efficace.

HeyGen peut-il optimiser les vidéos d'affichage numérique pour divers formats d'écran ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement des formats, vous permettant d'optimiser vos vidéos d'affichage numérique pour une large gamme d'écrans. Cela garantit que vos publicités numériques performantes sont parfaites sur n'importe quel écran numérique.

HeyGen est-il une solution de génération de vidéos d'affichage numérique de bout en bout ?

Absolument. HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout pour l'affichage numérique, vous permettant de créer du contenu dynamique avec des voix off professionnelles et d'intégrer des contrôles de marque de manière transparente au sein d'une plateforme cloud.

