Générateur de Vidéos de Services Numériques pour un Contenu Instantané
Créez facilement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et le marketing grâce à la fonctionnalité intuitive de texte en vidéo de notre générateur vidéo AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les responsables marketing dans le secteur technologique B2B, expliquant une nouvelle fonctionnalité ou un service logiciel. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des infographies animées et des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia, complétées par une voix off confiante et articulée. Soulignez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script peut facilement convertir un contenu écrit complexe en vidéos engageantes et professionnelles.
Produisez une vidéo de style viral de 30 secondes pour les influenceurs des réseaux sociaux, démontrant une astuce rapide ou un avis sur un produit pour les aider à créer des vidéos efficacement. L'esthétique visuelle doit être dynamique et tendance, avec des coupes rapides, du texte en gras et une piste de fond populaire. Montrez comment la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen permet aux créateurs de générer rapidement un contenu captivant qui attire l'attention et stimule l'engagement.
Développez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, spécifiquement pour les départements RH cherchant à améliorer la narration vidéo. Le style visuel et audio doit être professionnel, chaleureux et accueillant, avec des vidéos de haute qualité d'environnements de bureau et des avatars AI amicaux. Soulignez l'importance d'inclure des sous-titres/captions précis générés par HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour des équipes diversifiées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités Vidéo Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant l'AI, améliorant les campagnes de marketing numérique.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes pour renforcer votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de haute qualité pour divers usages ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. Notre plateforme utilise l'AI pour produire des vidéos de haute qualité adaptées au marketing, aux réseaux sociaux et aux communications internes, améliorant ainsi votre narration vidéo.
Quel type d'avatars AI puis-je utiliser pour améliorer ma narration vidéo ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour donner vie à votre contenu vidéo de services numériques. Ces avatars AI vous aident à délivrer des messages engageants et à élever votre narration vidéo sans avoir besoin de vous filmer.
Est-il facile de transformer des invites textuelles en vidéos engageantes avec HeyGen ?
Oui, HeyGen rend incroyablement facile la création de vidéos directement à partir d'invites textuelles grâce à son puissant générateur de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera une vidéo professionnelle avec des voix off et des visuels synchronisés.
HeyGen propose-t-il des modèles préconçus pour la création de vidéos professionnelles ?
Absolument ! HeyGen offre une large gamme de modèles préconçus et une interface de glisser-déposer pour simplifier la création de vidéos professionnelles. Vous pouvez également personnaliser les contrôles de marque pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.