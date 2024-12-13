Créateur de Vidéos de Vente Numérique : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI

Produisez des vidéos de vente personnalisées qui convertissent, en utilisant des avatars AI réalistes pour se connecter efficacement avec chaque prospect.

Développez une vidéo d'une minute ciblant les équipes de vente techniques, illustrant une intégration CRM fluide pour une prospection automatisée. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des enregistrements d'écran dynamiques d'un flux de travail d'intégration, complétés par une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent délivrer des messages personnalisés à grande échelle, réduisant l'effort manuel tout en améliorant la `prospection vidéo activée par l'AI` grâce aux `intégrations API`.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux responsables des opérations marketing, démontrant comment exploiter des métriques avancées de performance vidéo. L'esthétique visuelle doit être axée sur les données avec des graphiques animés montrant les `analyses d'engagement vidéo`, accompagnés d'une voix AI générée, dynamique et informative. Expliquez comment les `Sous-titres/captions` de HeyGen améliorent l'accessibilité et comment les `Modèles & scènes` simplifient la création de contenus diversifiés pour la `Personnalisation AI` à grande échelle.
Créez une vidéo complète de 2 minutes pour les responsables IT d'entreprise, détaillant les fonctionnalités robustes de sécurité et de conformité de la plateforme. Adoptez un style visuel propre et fiable avec des graphiques subtils soulignant l'intégrité des données, accompagnés d'une voix off autoritaire et rassurante. Soulignez comment la `conformité SOC 2` est maintenue à travers des `espaces de travail illimités` et comment la `génération de voix off` peut être utilisée en toute sécurité, tandis que le `redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect` assurent un déploiement polyvalent à travers divers systèmes d'entreprise.
Concevez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axé sur la création rapide de contenu pour les ventes numériques. Le style visuel et audio doit être moderne et très intuitif, avec une démonstration étape par étape de l'interface utilisateur sur une musique de fond énergique et une voix AI amicale. Montrez l'efficacité de la création de matériel marketing de haute qualité en utilisant le `Texte en vidéo à partir de script` et comment la `Bibliothèque de médias/support de stock` permet une `Création de vidéo mobile` rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Vente Numérique

Créez efficacement des vidéos de vente convaincantes avec l'AI, augmentant l'engagement et simplifiant votre prospection.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message de vente sous forme de texte ou de script, en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour poser les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" ou de modèles préconçus pour représenter visuellement votre message et capter efficacement l'attention de l'audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Appliquez les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour vous aligner avec votre identité de marque, garantissant que votre vidéo offre une expérience de messages vidéo cohérente et personnalisée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre vidéo pour différentes plateformes comme "LinkedIn", puis exportez-la facilement pour atteindre votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Développez des vidéos AI percutantes pour partager les histoires de succès de vos clients, renforçant la confiance et démontrant la valeur pour accélérer votre cycle de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la création de vidéos avec des avatars AI ?

Les avatars AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de personnaliser et d'améliorer les vidéos de vente numérique en intégrant des personnages personnalisables, augmentant l'engagement des spectateurs.

HeyGen peut-il convertir des scripts écrits en vidéos ?

Absolument, HeyGen permet aux créateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques, en utilisant l'AI pour convertir les scripts en contenu visuellement attrayant sans effort.

Quelles options de branding HeyGen propose-t-il pour les vidéos marketing ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos, des couleurs et d'autres éléments de marque pour s'assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec leur stratégie marketing.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation des vidéos avec voix off et sous-titres ?

En effet, HeyGen prend en charge la génération de voix off et offre des outils de sous-titrage/caption, garantissant que vos vidéos de vente sont accessibles et adaptées aux besoins de votre audience.

