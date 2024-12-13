Créateur de Vidéos de Vente Numérique : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI
Produisez des vidéos de vente personnalisées qui convertissent, en utilisant des avatars AI réalistes pour se connecter efficacement avec chaque prospect.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux responsables des opérations marketing, démontrant comment exploiter des métriques avancées de performance vidéo. L'esthétique visuelle doit être axée sur les données avec des graphiques animés montrant les `analyses d'engagement vidéo`, accompagnés d'une voix AI générée, dynamique et informative. Expliquez comment les `Sous-titres/captions` de HeyGen améliorent l'accessibilité et comment les `Modèles & scènes` simplifient la création de contenus diversifiés pour la `Personnalisation AI` à grande échelle.
Créez une vidéo complète de 2 minutes pour les responsables IT d'entreprise, détaillant les fonctionnalités robustes de sécurité et de conformité de la plateforme. Adoptez un style visuel propre et fiable avec des graphiques subtils soulignant l'intégrité des données, accompagnés d'une voix off autoritaire et rassurante. Soulignez comment la `conformité SOC 2` est maintenue à travers des `espaces de travail illimités` et comment la `génération de voix off` peut être utilisée en toute sécurité, tandis que le `redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect` assurent un déploiement polyvalent à travers divers systèmes d'entreprise.
Concevez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, axé sur la création rapide de contenu pour les ventes numériques. Le style visuel et audio doit être moderne et très intuitif, avec une démonstration étape par étape de l'interface utilisateur sur une musique de fond énergique et une voix AI amicale. Montrez l'efficacité de la création de matériel marketing de haute qualité en utilisant le `Texte en vidéo à partir de script` et comment la `Bibliothèque de médias/support de stock` permet une `Création de vidéo mobile` rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et des vidéos marketing avec l'AI, augmentant l'engagement et les conversions pour vos campagnes de vente numérique.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour renforcer votre présence de vente numérique et vous connecter avec des prospects.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la création de vidéos avec des avatars AI ?
Les avatars AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de personnaliser et d'améliorer les vidéos de vente numérique en intégrant des personnages personnalisables, augmentant l'engagement des spectateurs.
HeyGen peut-il convertir des scripts écrits en vidéos ?
Absolument, HeyGen permet aux créateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques, en utilisant l'AI pour convertir les scripts en contenu visuellement attrayant sans effort.
Quelles options de branding HeyGen propose-t-il pour les vidéos marketing ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos, des couleurs et d'autres éléments de marque pour s'assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec leur stratégie marketing.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation des vidéos avec voix off et sous-titres ?
En effet, HeyGen prend en charge la génération de voix off et offre des outils de sous-titrage/caption, garantissant que vos vidéos de vente sont accessibles et adaptées aux besoins de votre audience.