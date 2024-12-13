Libérez l'Efficacité avec un Générateur de Vidéos d'Intégration Numérique
Transformez vos scripts d'intégration en vidéos captivantes instantanément. Notre plateforme d'IA générative utilise le texte en vidéo intelligent pour simplifier la formation des employés et des clients.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de démonstration de 2 minutes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement qui recherchent un créateur de vidéos d'intégration efficace pour les nouvelles recrues. La vidéo doit adopter un style visuel amical, professionnel et basé sur des scénarios, mettant en scène divers avatars IA interagissant dans un cadre d'entreprise moderne. Utilisez une voix off IA engageante et positive pour expliquer les avantages, en montrant comment les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off simplifient la création de contenu d'intégration de haute qualité pour les employés.
Concevez une vidéo d'intégration client de 60 secondes pour les chefs de produit et les équipes marketing responsables de guider les nouveaux utilisateurs à travers un produit SaaS. Visuellement, la vidéo doit être dynamique, engageante et illustrative, mettant en valeur l'interface utilisateur du produit avec des éléments animés tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit comporter une voix IA amicale et optimiste accompagnée d'une musique de fond subtile, soulignant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen accélère la production de tutoriels vidéo générés par IA captivants.
Produisez une vidéo d'information d'une minute pour les responsables des opérations ou les responsables de la conformité, détaillant comment créer des procédures opérationnelles standard claires (SOPs avec IA). La présentation visuelle doit être concise, instructive et comporter des visuels étape par étape avec des superpositions de texte claires. Utilisez une voix off IA directe mais facile à comprendre, combinée à des sous-titres descriptifs pour assurer une clarté maximale, démontrant efficacement comment les capacités du générateur de vidéos d'intégration numérique de HeyGen simplifient les explications de processus complexes grâce à l'utilisation d'avatars IA.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation.
Exploitez la vidéo IA pour améliorer considérablement l'engagement et la rétention des stagiaires dans toutes les vidéos d'intégration pour les employés et les clients.
Élargissez l'Éducation à l'Intégration à l'Échelle Mondiale.
Créez et diffusez efficacement plus de vidéos d'intégration et de cours de formation, atteignant un public plus large de nouveaux employés ou clients dans le monde entier avec un générateur de vidéos par IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration numérique ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos par IA. Notre plateforme convertit le texte en vidéo avec des avatars IA réalistes et des voix off IA personnalisées, réduisant considérablement le temps de production pour votre contenu d'intégration des employés ou des clients.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos générées par IA dans HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu vidéo généré par IA, y compris une large gamme de modèles vidéo et la possibilité d'intégrer le logo et la palette de couleurs de votre marque. Vous pouvez également télécharger vos propres médias pour personnaliser davantage vos vidéos d'intégration numérique.
HeyGen peut-il convertir mon script en une vidéo IA avec des voix off IA naturelles ?
Oui, les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen transforment vos scripts écrits directement en vidéos IA captivantes. Cela inclut la génération de voix off IA réalistes et l'ajout automatique de sous-titres, garantissant que vos vidéos d'intégration sont claires et engageantes pour tout public.
Comment les avatars IA améliorent-ils l'efficacité du créateur de vidéos d'intégration de HeyGen ?
Les avatars IA dans le générateur de vidéos IA de HeyGen fournissent un visage cohérent et professionnel pour votre contenu d'intégration numérique sans avoir besoin d'acteurs coûteux ou d'équipements de tournage. Ils donnent vie à votre message, rendant vos vidéos d'intégration plus engageantes et personnelles pour les nouveaux employés ou clients.