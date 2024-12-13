Libérez l'Efficacité avec un Générateur de Vidéos d'Intégration Numérique

Transformez vos scripts d'intégration en vidéos captivantes instantanément. Notre plateforme d'IA générative utilise le texte en vidéo intelligent pour simplifier la formation des employés et des clients.

631/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de 2 minutes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement qui recherchent un créateur de vidéos d'intégration efficace pour les nouvelles recrues. La vidéo doit adopter un style visuel amical, professionnel et basé sur des scénarios, mettant en scène divers avatars IA interagissant dans un cadre d'entreprise moderne. Utilisez une voix off IA engageante et positive pour expliquer les avantages, en montrant comment les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off simplifient la création de contenu d'intégration de haute qualité pour les employés.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'intégration client de 60 secondes pour les chefs de produit et les équipes marketing responsables de guider les nouveaux utilisateurs à travers un produit SaaS. Visuellement, la vidéo doit être dynamique, engageante et illustrative, mettant en valeur l'interface utilisateur du produit avec des éléments animés tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit comporter une voix IA amicale et optimiste accompagnée d'une musique de fond subtile, soulignant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen accélère la production de tutoriels vidéo générés par IA captivants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'information d'une minute pour les responsables des opérations ou les responsables de la conformité, détaillant comment créer des procédures opérationnelles standard claires (SOPs avec IA). La présentation visuelle doit être concise, instructive et comporter des visuels étape par étape avec des superpositions de texte claires. Utilisez une voix off IA directe mais facile à comprendre, combinée à des sous-titres descriptifs pour assurer une clarté maximale, démontrant efficacement comment les capacités du générateur de vidéos d'intégration numérique de HeyGen simplifient les explications de processus complexes grâce à l'utilisation d'avatars IA.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Intégration Numérique

Rationalisez les introductions des nouvelles recrues et des clients avec la création de vidéos alimentée par l'IA. Générez rapidement un contenu d'intégration engageant qui éduque et enthousiasme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte d'intégration. Notre plateforme utilise une technologie avancée de "texte en vidéo" pour convertir instantanément votre contenu écrit en un storyboard vidéo dynamique, formant la base de votre expérience d'intégration numérique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA et Scène
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre marque ou rôle. Associez votre avatar choisi à une scène ou un modèle approprié, garantissant que votre vidéo maintient une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Personnalisations
Améliorez votre vidéo avec des "voix off IA" naturelles générées à partir de votre script. Personnalisez davantage en incorporant le logo, les couleurs et la musique de fond de votre marque, assurant que la vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Terminée
Une fois votre vidéo d'intégration terminée et peaufinée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect. Vous aurez une "vidéo générée par IA" de haute qualité prête à être partagée avec de nouveaux employés ou clients sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement du Contenu d'Intégration

.

Utilisez le générateur de vidéos par IA de HeyGen pour produire rapidement des vidéos d'intégration engageantes et des clips courts, rationalisant efficacement votre processus de création de contenu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration numérique ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos par IA. Notre plateforme convertit le texte en vidéo avec des avatars IA réalistes et des voix off IA personnalisées, réduisant considérablement le temps de production pour votre contenu d'intégration des employés ou des clients.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos générées par IA dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu vidéo généré par IA, y compris une large gamme de modèles vidéo et la possibilité d'intégrer le logo et la palette de couleurs de votre marque. Vous pouvez également télécharger vos propres médias pour personnaliser davantage vos vidéos d'intégration numérique.

HeyGen peut-il convertir mon script en une vidéo IA avec des voix off IA naturelles ?

Oui, les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen transforment vos scripts écrits directement en vidéos IA captivantes. Cela inclut la génération de voix off IA réalistes et l'ajout automatique de sous-titres, garantissant que vos vidéos d'intégration sont claires et engageantes pour tout public.

Comment les avatars IA améliorent-ils l'efficacité du créateur de vidéos d'intégration de HeyGen ?

Les avatars IA dans le générateur de vidéos IA de HeyGen fournissent un visage cohérent et professionnel pour votre contenu d'intégration numérique sans avoir besoin d'acteurs coûteux ou d'équipements de tournage. Ils donnent vie à votre message, rendant vos vidéos d'intégration plus engageantes et personnelles pour les nouveaux employés ou clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo