Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, promouvant un nouveau cours en ligne, ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de renforcer leur présence numérique. Le style visuel doit être rapide et moderne, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour une configuration rapide, complété par une voix off AI énergique. Intégrez un "avatar AI" pour présenter les avantages clés, en faisant une solution engageante de "créateur de vidéos de marketing digital".

Générer une Vidéo