Créateur de Vidéos de Marketing Digital pour des Campagnes Engagées
Créez des vidéos marketing époustouflantes sans effort. Exploitez les Modèles & scènes prêts à l'emploi pour booster la productivité de votre campagne.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative informative de 45 secondes démontrant une fonctionnalité logicielle complexe, destinée aux nouveaux clients B2B et aux responsables marketing produit. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en se concentrant sur une visualisation claire des données et du texte à l'écran. Exploitez la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour générer facilement une narration précise, en veillant à ce que les informations vitales soient transmises via des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, en faisant un outil vidéo AI efficace.
Produisez une publicité vidéo convaincante de 60 secondes présentant le lancement d'un nouveau produit, ciblant les consommateurs sur les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être élégante et haute résolution, incorporant des transitions dynamiques et des couleurs alignées sur la marque. Utilisez la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour enrichir les visuels et assurer un cadrage parfait avec le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes, stimulant l'engagement pour ces vidéos de marketing cruciales.
Créez une vidéo animée succincte de 30 secondes démontrant une astuce de vie rapide, destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne cherchant à améliorer leur "productivité". Le style visuel doit être lumineux, amical et illustratif, utilisant des couleurs vives et des animations de personnages simples. Intégrez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter l'astuce avec une "Génération de voix off" engageante qui offre une explication claire et optimiste, rendant la création de telles "vidéos animées" sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes qui génèrent des résultats et boostent vos campagnes de marketing digital.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour augmenter l'engagement sur vos plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de marketing créatif ?
HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de marketing digital, offrant une vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables. Les utilisateurs peuvent les exploiter pour produire rapidement des vidéos marketing engageantes, assurant la cohérence de la marque et la liberté créative pour leurs promotions et contenus sur les réseaux sociaux.
Quels outils vidéo AI HeyGen propose-t-il pour la création de contenu ?
HeyGen intègre des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI et la conversion de texte en parole AI, pour transformer des scripts en vidéos animées dynamiques. Cela permet une création vidéo efficace, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos explicatives ou des publicités vidéo de haute qualité sans montage complexe.
HeyGen peut-il simplifier le flux de production vidéo pour les marketeurs occupés ?
Absolument, HeyGen simplifie la création vidéo avec son interface intuitive de glisser-déposer et ses vastes ressources de stock. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'assembler rapidement des vidéos marketing professionnelles et des promotions, augmentant considérablement la productivité pour tous les besoins de marketing digital.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?
HeyGen offre des options de personnalisation robustes et des contrôles de branding, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos styles uniques dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux et vos publicités vidéo maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.