Créateur de Vidéos de Littératie Numérique pour une Éducation Engagée
Créez facilement des vidéos éducatives pour enseignants et étudiants en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux enseignants qui doivent clarifier rapidement des concepts scientifiques complexes pour leurs classes. Adoptez un style visuel professionnel et épuré avec des éléments de type infographie et une narration calme générée directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la production.
Développez une vidéo tutorielle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux de créer du contenu marketing mais intimidés par des logiciels complexes. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et encourageant avec une musique entraînante et un ton amical, mettant en avant comment la fonctionnalité 'modèles et scènes' de HeyGen rend la création de vidéos facile même pour les débutants grâce à une interface conviviale.
Concevez un segment d'intégration de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise présentant les nouvelles politiques de l'entreprise aux nouveaux employés. Cette 'vidéo éducative' doit posséder un style visuel informatif et élégant avec un branding cohérent et une voix off professionnelle, générée efficacement grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créer Plus de Cours.
Permettre aux éducateurs de créer des cours de littératie numérique étendus, élargissant la portée à un public mondial.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Améliorer les expériences d'apprentissage et augmenter la rétention des connaissances dans les environnements éducatifs grâce à des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?
HeyGen est un créateur de vidéos alimenté par l'AI qui offre une interface conviviale pour les débutants et des modèles robustes, permettant aux enseignants et aux étudiants de créer facilement des vidéos éducatives engageantes. Vous pouvez transformer des scripts en contenu dynamique en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo, complétée par des avatars AI et la génération de voix off.
Quelles capacités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen exploite une AI avancée pour une création de vidéos sans faille. Il propose des avatars AI réalistes et une puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous permettant de générer des voix off professionnelles directement à partir de votre texte. Cela permet aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité de manière efficace.
HeyGen peut-il être utilisé pour améliorer le contenu vidéo de littératie numérique pour les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de littératie numérique efficace, parfait pour créer des vidéos explicatives informatives et des tutoriels. Ses capacités permettent un enregistrement d'écran facile et une optimisation pour diverses plateformes de réseaux sociaux, augmentant l'engagement et la compréhension.
HeyGen prend-il en charge l'intégration de marques et divers formats vidéo ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour personnaliser votre contenu vidéo avec des logos et des couleurs, assurant la cohérence. Il prend en charge divers ratios d'aspect et exports, en faisant un outil polyvalent pour tout besoin de création vidéo, des systèmes de gestion de l'apprentissage au contenu promotionnel général.