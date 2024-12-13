Créateur de Vidéos de Cours Numériques Puissant pour des Cours Engagés

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et des cours en ligne avec des avatars AI pour des expériences d'apprentissage dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 30 secondes démontrant la simplicité de créer du contenu éducatif, destinée aux éducateurs occupés et aux propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être épuré, moderne et dynamique, accompagné d'une narration amicale. Ce prompt souligne comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script aide les utilisateurs à créer des cours sans effort, avec des sous-titres précis pour une accessibilité élargie.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes conçue pour les instructeurs indépendants et les formateurs d'entreprise, illustrant la puissance d'un créateur de vidéos de cours numériques. Avec un style visuel poli et élégant et une voix inspirante et confiante, la vidéo montrera comment utiliser les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour produire des vidéos de cours en ligne de haute qualité qui se démarquent.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo marketing concise de 20 secondes pour les équipes marketing et les responsables de marque, mettant l'accent sur la cohérence de la marque dans le micro-apprentissage. Le style visuel doit être engageant et percutant, avec une narration énergique. Elle démontrera comment le générateur de vidéos AI de HeyGen, combiné avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect et le support de la bibliothèque de médias/stock, permet une personnalisation facile et un branding cohérent sur tous les actifs vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Cours Numériques

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos de cours en ligne professionnelles et engageantes en utilisant des outils de création alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Cours
Commencez par écrire ou coller votre matériel de cours. Notre plateforme peut transformer votre texte en vidéo à partir d'un script, formant la base de votre leçon numérique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur engageant de vos vidéos de formation, assurant une livraison professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants en sélectionnant parmi des modèles et scènes préconçus, ou téléchargez vos propres médias pour correspondre parfaitement à votre contenu de cours.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de cours en ligne en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect flexibles, assurant qu'elles sont parfaitement formatées pour toute plateforme ou LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Sujets Complexes

Transformez des concepts complexes en leçons vidéo claires et digestes, rendant les sujets avancés accessibles à tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de cours numériques ?

HeyGen agit comme un créateur de cours AI intuitif, vous permettant de transformer des scripts en vidéos de cours numériques engageantes avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie l'ensemble du processus, rendant la création de vidéos de formation sans effort.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour les vidéos de cours en ligne ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer vos logos et couleurs de marque dans vos vidéos de cours en ligne. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour votre création de cours en ligne.

Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement dans les vidéos de formation ?

HeyGen améliore l'engagement dans les vidéos de formation en offrant des avatars AI réalistes, une génération de voix off avancée et des sous-titres automatiques. Cela permet une création vidéo dynamique et accessible qui capte l'attention des apprenants et augmente l'efficacité globale des cours.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos AI pour divers modules d'apprentissage ?

Absolument, HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, parfait pour créer une large gamme de modules d'apprentissage et de contenu de cours en ligne. Avec une vaste bibliothèque de médias et des options de rapport d'aspect flexibles, vous pouvez produire une création vidéo professionnelle sans effort pour vos besoins de créateur de vidéos de cours numériques.

