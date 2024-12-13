Générateur de Vidéos de Cours Numériques : AI pour la Création de Cours en Ligne

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles et des cours d'apprentissage en ligne avec des avatars AI pour un engagement maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes pour les formateurs d'entreprise et les équipes de formation et développement, mettant en avant comment les avatars AI de pointe de HeyGen peuvent offrir des vidéos de formation engageantes et évolutives. L'audio doit être confiant et professionnel, complétant des visuels nets et dynamiques qui soulignent la personnalisation et la portée, illustrant la puissance de l'instruction personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo instructive de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant comment les divers modèles et scènes de HeyGen, ainsi que les sous-titres automatiques, simplifient la création de contenu vidéo de cours numériques de haute qualité. Adoptez une approche visuelle propre et de type tutoriel avec une voix off encourageante pour guider les spectateurs à travers le processus simplifié de production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les développeurs de e-learning et les spécialistes du marketing de contenu, démontrant l'impact de la génération avancée de voix off de HeyGen et du support étendu de la bibliothèque de médias/stock dans la création de cours d'apprentissage en ligne dynamiques. Le style visuel et audio doit être vibrant et informatif, capturant efficacement l'attention et transmettant des informations complexes pour améliorer l'engagement éducatif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Cours Numériques

Transformez sans effort votre contenu de cours en vidéos numériques engageantes et de haute qualité pour améliorer les expériences d'apprentissage en ligne de votre public.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Commencez par saisir votre script de cours ou convertir des matériaux existants pour générer du contenu vidéo initial à l'aide du générateur de vidéos de cours numériques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Voix
Améliorez vos vidéos de cours en ligne en choisissant parmi une variété d'avatars AI et en générant des voix off professionnelles pour narrer votre contenu de manière fluide.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs et du Design
Incorporez du contenu interactif tel que des quiz ou des évaluations, et personnalisez vos vidéos de formation avec divers modèles et contrôles de marque pour correspondre à l'esthétique de votre cours.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Cours
Une fois finalisé, exportez vos vidéos de formation de haute qualité pour diverses plateformes ou intégrez-les directement à votre LMS, garantissant un accès facile à tous vos cours d'apprentissage en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez le Contenu Éducatif Spécialisé

.

Générez des explications vidéo claires et concises pour des sujets complexes, améliorant la compréhension et l'engagement dans les domaines éducatifs spécialisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de cours en ligne ?

HeyGen permet aux éducateurs et créateurs de contenu de produire efficacement des vidéos de cours en ligne de haute qualité grâce à son générateur de vidéo AI avancé. Vous pouvez transformer des scripts en leçons vidéo engageantes avec des avatars AI et des scènes dynamiques, simplifiant ainsi votre processus de création de cours en ligne.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation et les fonctionnalités interactives pour le contenu de cours numérique ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de cours numériques, y compris des contrôles de marque et une riche bibliothèque de modèles. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour offrir des expériences d'apprentissage engageantes et interactives, rendant votre création de contenu vraiment unique.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation multilingues pour des publics divers ?

Absolument. HeyGen facilite la création de vidéos de formation multilingues, vous permettant d'atteindre efficacement des publics mondiaux. Notre plateforme prend en charge la génération de voix off et les sous-titres, garantissant que votre contenu éducatif est accessible et engageant pour les apprenants du monde entier.

Comment HeyGen convertit-il les matériaux existants en cours alimentés par AI ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de cours AI, vous permettant de transformer facilement votre contenu textuel existant ou vos scripts en vidéos d'apprentissage en ligne professionnelles. Cette capacité accélère considérablement la création de contenu, vous aidant à construire des cours alimentés par AI de manière efficace.

