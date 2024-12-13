Créateur de Vidéos pour la Classe Numérique : Créez des Leçons Engagantes Rapidement
Générez rapidement du contenu numérique engageant pour la classe à partir de votre script avec la fonction Texte-en-vidéo, parfait pour les enseignants sans compétences en design.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux lycéens, adoptant un style visuel animé avec du texte dynamique et un ton audio calme et éducatif. La vidéo décomposera un concept scientifique complexe, en utilisant un avatar AI pour présenter l'information et en exploitant les capacités de HeyGen pour des éléments vidéo interactifs et des animations engageantes afin d'améliorer la compréhension des élèves.
Produisez une vidéo informative de 2 minutes pour les administrateurs scolaires et les départements informatiques, employant un style visuel professionnel qui met en valeur les interfaces logicielles et une voix off autoritaire et informative. La vidéo démontrera comment HeyGen facilite la création de vidéos de qualité professionnelle à partir de scripts et s'intègre parfaitement aux systèmes de gestion de l'apprentissage, en soulignant la facilité de redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour diverses plateformes.
Créez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les enseignants occupés, présentant une séquence visuelle rapide des étapes de création de contenu et un style audio dynamique et encourageant. Cette vidéo pour les enseignants montrera comment générer rapidement une révision de leçon ou une annonce en utilisant les modèles de vidéos éducatives préconçus de HeyGen et la fonction efficace de génération de voix off, en puisant dans la vaste bibliothèque de médias pour des ressources instantanées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Plus Engagés.
Produisez rapidement une large gamme de cours éducatifs et étendez votre portée à un public étudiant plus large à l'échelle mondiale.
Augmentez l'Engagement des Élèves.
Élevez la participation des élèves et améliorez la rétention des connaissances dans les environnements d'apprentissage numérique grâce à des vidéos générées par l'IA captivantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de production vidéo pour les enseignants ?
HeyGen permet aux enseignants de créer efficacement des vidéos de qualité professionnelle avec des outils alimentés par l'IA. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses capacités de texte-en-vidéo signifient qu'aucune compétence en design n'est nécessaire, ce qui en fait un créateur de vidéos pour la classe numérique idéal. Cela réduit considérablement le temps passé sur le montage vidéo traditionnel, permettant aux enseignants de se concentrer sur le contenu.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la distribution de contenu éducatif ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour la distribution de contenu, y compris le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Les enseignants peuvent créer des vidéos engageantes, intégrer des enregistrements d'écran et web, et planifier une intégration potentielle avec les systèmes de gestion de l'apprentissage. Cela garantit un partage fluide de vidéos éducatives de qualité professionnelle.
Les utilisateurs de HeyGen peuvent-ils personnaliser les modèles de vidéos éducatives pour différents besoins d'apprentissage ?
Absolument, HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour ses modèles de vidéos éducatives. Les enseignants peuvent facilement adapter le contenu avec des contrôles de marque, intégrer des médias d'une bibliothèque et ajouter des éléments dynamiques comme des animations pour s'adapter aux styles d'apprentissage spécifiques des élèves. Cette flexibilité garantit des expériences vidéo hautement personnalisées et interactives.
Comment les outils alimentés par l'IA de HeyGen améliorent-ils la création de matériel d'apprentissage numérique ?
Les outils alimentés par l'IA de HeyGen révolutionnent la création de matériel d'apprentissage numérique en permettant des fonctionnalités comme les avatars AI et la génération de texte-en-vidéo. Cette technologie permet aux enseignants de produire rapidement du contenu engageant avec des voix off réalistes et des sous-titres automatiques, transformant les scripts en vidéos professionnelles. La plateforme rend la production vidéo complexe accessible à chaque enseignant.