Créateur de Vidéos de Campagne Numérique pour des Campagnes Publicitaires Époustouflantes
Générez des annonces vidéo de haute qualité en quelques minutes en utilisant des avatars AI pour captiver efficacement votre public cible.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une annonce vidéo soignée de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, conçue pour générer des leads B2B pour une solution logicielle. Mettez en avant un "avatar AI" professionnel délivrant un message concis et persuasif avec un ton clair et autoritaire, en exploitant les capacités de HeyGen pour établir votre marque en tant que "créateur d'annonces vidéo" sophistiqué.
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux créateurs de contenu et influenceurs promouvant un événement virtuel à venir. Transformez un simple script en un récit visuel dynamique en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, en incorporant des avatars amicaux et une musique de fond accrocheuse pour créer des "vidéos de médias sociaux" hautement partageables.
Concevez une annonce vidéo énergique de 30 secondes pour les entreprises de commerce électronique annonçant une vente flash, ciblant les acheteurs en ligne. Utilisez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration convaincante et enthousiaste qui suscite l'urgence, vous permettant de "personnaliser parfaitement les annonces vidéo" avec des visuels dynamiques et un style audio rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Vidéo à Fort Impact.
Produisez rapidement des annonces vidéo professionnelles et performantes qui captent l'attention et génèrent des résultats pour vos campagnes numériques.
Produisez des Campagnes de Médias Sociaux Engagantes.
Créez sans effort des vidéos et des clips de médias sociaux captivants qui augmentent l'engagement et étendent la portée de votre campagne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de puissant créateur de vidéos de campagne numérique ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de campagne numérique percutantes avec sa plateforme intuitive. Exploitez une large gamme de modèles vidéo et de capacités AI pour produire des vidéos professionnelles qui s'alignent sur la personnalisation de votre marque, rendant vos efforts de marketing vidéo plus efficaces.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'annonces vidéo efficace pour les médias sociaux ?
En tant que créateur d'annonces vidéo de premier plan, HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de médias sociaux captivantes. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité texte en vidéo à partir d'un script pour personnaliser des annonces vidéo qui captent l'attention, garantissant des vidéos de haute qualité sur toutes les plateformes avec des ratios d'aspect flexibles.
Puis-je personnaliser l'image de marque et garantir des vidéos professionnelles avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des outils de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'intégrer vos logos, couleurs et polices de manière transparente. Cela garantit que chaque vidéo reflète votre identité unique, vous aidant à créer des vidéos soignées et professionnelles qui résonnent avec votre public.
HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour simplifier le marketing vidéo ?
Oui, HeyGen est conçu pour faciliter le marketing vidéo avec sa suite d'outils vidéo alimentés par l'AI. Générez facilement des voix off, ajoutez des sous-titres automatiques et convertissez du texte en vidéo, simplifiant votre processus de production pour un contenu engageant.