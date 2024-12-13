Créateur de Vidéos de Campagne Numérique pour des Campagnes Publicitaires Époustouflantes

Générez des annonces vidéo de haute qualité en quelques minutes en utilisant des avatars AI pour captiver efficacement votre public cible.

Créez une vidéo de campagne numérique vibrante de 30 secondes présentant le lancement d'un nouveau produit, ciblant les propriétaires de petites entreprises. Utilisez les vastes "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement des visuels attrayants avec des superpositions de texte dynamiques et une piste audio moderne et entraînante, garantissant que votre message capte immédiatement l'attention en tant que "créateur de vidéos de campagne numérique" convaincant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce vidéo soignée de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, conçue pour générer des leads B2B pour une solution logicielle. Mettez en avant un "avatar AI" professionnel délivrant un message concis et persuasif avec un ton clair et autoritaire, en exploitant les capacités de HeyGen pour établir votre marque en tant que "créateur d'annonces vidéo" sophistiqué.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les plateformes de médias sociaux, destinée aux créateurs de contenu et influenceurs promouvant un événement virtuel à venir. Transformez un simple script en un récit visuel dynamique en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, en incorporant des avatars amicaux et une musique de fond accrocheuse pour créer des "vidéos de médias sociaux" hautement partageables.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce vidéo énergique de 30 secondes pour les entreprises de commerce électronique annonçant une vente flash, ciblant les acheteurs en ligne. Utilisez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration convaincante et enthousiaste qui suscite l'urgence, vous permettant de "personnaliser parfaitement les annonces vidéo" avec des visuels dynamiques et un style audio rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Campagne Numérique

Créez facilement des vidéos de campagne numérique convaincantes avec des outils intuitifs, conçus pour vous aider à engager votre public et atteindre vos objectifs marketing.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo de campagne numérique en choisissant parmi une variété de modèles vidéo conçus par des professionnels. Ces scènes préconstruites fournissent une base solide, vous permettant de lancer rapidement votre projet.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo de campagne en ajoutant votre texte, vos images ou vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des avatars AI pour présenter votre message, rendant votre vidéo engageante et unique.
3
Step 3
Améliorez avec l'Image de Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en ajoutant des logos, en choisissant des couleurs personnalisées et en intégrant vos polices spécifiques. Assurez-vous que votre vidéo de campagne numérique s'aligne parfaitement avec les directives de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux différentes plateformes de médias sociaux. Partagez facilement votre vidéo de campagne numérique de haute qualité pour atteindre votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Clients avec l'AI

Développez des histoires de réussite client et des témoignages convaincants en vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et persuader votre public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant créateur de vidéos de campagne numérique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de campagne numérique percutantes avec sa plateforme intuitive. Exploitez une large gamme de modèles vidéo et de capacités AI pour produire des vidéos professionnelles qui s'alignent sur la personnalisation de votre marque, rendant vos efforts de marketing vidéo plus efficaces.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'annonces vidéo efficace pour les médias sociaux ?

En tant que créateur d'annonces vidéo de premier plan, HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de médias sociaux captivantes. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité texte en vidéo à partir d'un script pour personnaliser des annonces vidéo qui captent l'attention, garantissant des vidéos de haute qualité sur toutes les plateformes avec des ratios d'aspect flexibles.

Puis-je personnaliser l'image de marque et garantir des vidéos professionnelles avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des outils de personnalisation de marque robustes, vous permettant d'intégrer vos logos, couleurs et polices de manière transparente. Cela garantit que chaque vidéo reflète votre identité unique, vous aidant à créer des vidéos soignées et professionnelles qui résonnent avec votre public.

HeyGen propose-t-il des outils créatifs pour simplifier le marketing vidéo ?

Oui, HeyGen est conçu pour faciliter le marketing vidéo avec sa suite d'outils vidéo alimentés par l'AI. Générez facilement des voix off, ajoutez des sous-titres automatiques et convertissez du texte en vidéo, simplifiant votre processus de production pour un contenu engageant.

