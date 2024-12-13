Créateur de Vidéos Publicitaires Numériques : Créez des Annonces Engagantes Rapidement
Élevez vos publicités sur les réseaux sociaux et vos tests créatifs avec des avatars AI réalistes, augmentant l'engagement pour les spécialistes du marketing de performance.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à renforcer leur présence en ligne. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle lumineuse et optimiste avec des couleurs vives et des transitions fluides, accompagnée d'une voix énergique et amicale. Utilisez divers 'Modèles & scènes' pour une création de contenu rapide et 'Génération de voix off' pour produire des 'vidéos publicitaires' convaincantes qui résonnent sur des plateformes comme Meta et TikTok.
Produisez une vidéo produit persuasive de 60 secondes pour une marque de commerce électronique lançant un nouveau gadget innovant, ciblant les consommateurs férus de technologie. La présentation visuelle doit être propre, haute définition et inspirante, avec une piste de fond calme et sophistiquée et un 'avatar AI' clair et articulé présentant les caractéristiques clés. Exploitez 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' pour améliorer les prises de vue du produit et incluez 'Sous-titres/légendes' pour une accessibilité large, le positionnant comme la solution ultime de 'créateur de vidéos publicitaires AI'.
Imaginez une vidéo de test créatif rapide de 15 secondes conçue pour les agences de marketing numérique, mettant en avant l'itération rapide pour les campagnes de 'créateur de vidéos publicitaires en ligne'. Le style visuel doit être net, avec des coupes rapides, des écrans partagés A/B, et un design minimaliste, animé par une voix urgente et concise. Démontrez des tests efficaces en utilisant 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour l'optimisation des plateformes et 'Génération de voix off' pour changer rapidement le message pour divers 'tests créatifs'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Publicités Numériques.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires numériques à fort impact en utilisant AI pour optimiser la performance et réduire les cycles créatifs.
Publicités Dynamiques sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos publicitaires captivantes pour des plateformes comme Meta et TikTok pour augmenter l'engagement et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires numériques ?
HeyGen sert de créateur de vidéos publicitaires numériques intuitif, offrant un éditeur glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Cela permet aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos publicitaires professionnelles sans compétences complexes en montage.
HeyGen peut-il aider à créer efficacement des publicités sur les réseaux sociaux engageantes ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI avancé qui accélère la production de publicités engageantes sur les réseaux sociaux. Exploitez les Avatars AI et les Clones Vocaux réalistes pour créer un contenu convaincant pour des plateformes comme Meta et TikTok, améliorant votre portée.
Quels types de vidéos publicitaires puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen permet la création de diverses vidéos publicitaires, y compris des vidéos UGC efficaces et des vidéos produit captivantes. Notre plateforme offre des modèles vidéo polyvalents pour répondre à divers objectifs marketing.
Comment les spécialistes du marketing de performance peuvent-ils tirer parti de HeyGen pour les tests créatifs ?
Les spécialistes du marketing de performance peuvent utiliser HeyGen pour générer rapidement plusieurs itérations de vidéos publicitaires pour des tests créatifs complets. Nos fonctionnalités d'édition AI simplifient le processus, permettant une expérimentation et une optimisation efficaces des campagnes.