Créez une vidéo publicitaire numérique convaincante de 30 secondes conçue pour les spécialistes du marketing de performance, montrant à quel point il est facile de lancer de nouvelles campagnes. Le style visuel doit être élégant, moderne et rapide, avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off professionnelle et autoritaire. Démontrez la génération rapide de créations vidéo diversifiées en utilisant 'Texte en vidéo à partir de script' et 'avatars AI' pour simplifier leurs 'tests créatifs' pour une performance optimale de la campagne.

