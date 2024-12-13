Créateur de Vidéos Explicatives Diagnostiques : Simplifiez les Idées Complexes

Rationalisez votre production vidéo avec notre créateur de vidéos IA. Transformez n'importe quel script en une vidéo explicative professionnelle grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo sans effort.

Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes ciblant les startups technologiques, mettant en avant un nouveau produit ou service. Le style visuel doit être élégant et futuriste, utilisant des graphismes modernes et des transitions fluides, complété par une voix off générée par l'IA, confiante et énergique. Mettez en avant la facilité de donner vie aux idées avec les avatars IA de HeyGen, démontrant comment ils peuvent captiver les spectateurs sans avoir besoin d'acteurs en direct.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, soulignant la facilité de création de contenu marketing. Le style visuel doit être lumineux et convivial, incorporant des couleurs et logos de marque, accompagné d'une voix claire et engageante semblable à celle d'un humain. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une vidéo professionnelle qui maintient des contrôles de marque cohérents.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative diagnostique de 60 secondes conçue pour les professionnels de la santé, détaillant une procédure médicale complexe ou une condition. Le style visuel doit être clair, informatif et inspirant confiance, utilisant des diagrammes clairs et des images professionnelles, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Démontrez la puissance d'un créateur de vidéos explicatives diagnostiques en générant toute la vidéo sans effort à partir d'un script médical détaillé en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing digital, mettant en avant un conseil ou une tendance rapide. Le style visuel doit être rapide, accrocheur avec des couleurs vives et des coupes rapides, amélioré par une voix off énergique et tendance. Mettez en avant la production vidéo simplifiée en montrant à quel point l'ajout d'un audio professionnel est facile grâce à la génération de voix off de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Diagnostiques

Créez facilement des vidéos explicatives diagnostiques perspicaces avec la plateforme IA de HeyGen, transformant des informations complexes en contenu clair et engageant.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Scène
Lancez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes" professionnels adaptés aux vidéos explicatives, fournissant une base structurée pour votre contenu diagnostique.
2
Step 2
Personnalisez Votre Histoire Visuelle
Améliorez votre explication avec des visuels dynamiques. Intégrez des "avatars IA" engageants pour présenter vos informations, ou ajoutez des médias de stock pertinents de notre vaste bibliothèque.
3
Step 3
Générez une Narration en Voix Off
Transformez votre script en audio engageant avec notre fonctionnalité avancée de "génération de voix off", en sélectionnant parmi une variété de voix et de langues pour transmettre parfaitement votre message diagnostique.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec Impact
Finalisez votre vidéo explicative diagnostique et préparez-la pour la distribution. Utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour différentes plateformes, assurant une large portée et un impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours Éducatifs Complets

.

Créez et développez rapidement du contenu éducatif pour atteindre un public plus large avec des cours percutants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos explicatives de manière créative ?

HeyGen simplifie la production vidéo avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses nombreux modèles, permettant aux utilisateurs de libérer leur créativité. Vous pouvez facilement ajouter des animations et personnaliser les scènes pour produire des vidéos explicatives engageantes sans compétences complexes en montage vidéo.

Puis-je créer des vidéos avec des avatars IA réalistes en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos explicatives dynamiques avec des avatars IA réalistes à partir d'un simple texte. Notre plateforme transforme directement votre script en vidéo, avec une génération de voix off naturelle.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos explicatives s'alignent avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, ajuster les couleurs et maintenir une identité de marque cohérente dans toute votre production vidéo.

Comment HeyGen peut-il aider à la création de vidéos marketing et pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est un créateur de vidéos IA efficace pour produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité, parfaites pour les stratégies marketing et les campagnes sur les réseaux sociaux. Sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script permet une génération rapide de contenu pour diverses plateformes.

