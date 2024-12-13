Générateur de Vidéos de Documentation pour Guides Engagés

Créez rapidement des tutoriels vidéo dynamiques pour vos points de terminaison API et flux de travail automatisés en exploitant la conversion de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo concise de 60 secondes ciblant les développeurs juniors, démontrant comment intégrer un nouveau point de terminaison API en utilisant Python. La vidéo doit adopter un style visuel propre, professionnel et étape par étape, complété par une narration audio claire et informative. Exploitez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour générer automatiquement le contenu vidéo et utilisez des avatars AI pour présenter l'information de manière engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique engageante de 90 secondes pour les rédacteurs techniques et les équipes de documentation, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation d'un générateur de vidéos de documentation pour guides complexes. Maintenez un style visuel et audio illustratif et clair, en soulignant comment les flux de travail automatisés peuvent être améliorés. Assurez-vous que la vidéo inclut une génération de voix off robuste et des sous-titres pour l'accessibilité et une portée mondiale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo sophistiquée de 2 minutes destinée aux ingénieurs seniors et aux architectes, expliquant les subtilités des opérations asynchrones et la mise en œuvre de webhooks dans un système distribué. Le style visuel et audio doit être détaillé et concis, transmettant efficacement des idées complexes. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer la clarté visuelle des concepts techniques présentés.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes pour les chefs de produit, illustrant une nouvelle fonctionnalité et son impact. La vidéo doit avoir un style visuel et audio orienté marketing et percutant, conçu pour une consommation rapide. Employez les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle et assurez-vous que le redimensionnement et les exportations au format d'aspect sont optimisés pour les différentes plateformes où la vidéo MP4 sera partagée.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de documentation

Transformez votre documentation technique en tutoriels vidéo engageants rapidement et efficacement, simplifiant les concepts complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script
Collez le texte de votre documentation développeur dans la plateforme. Exploitez la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour transformer instantanément votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique, servant de base à votre vidéo pédagogique grâce à une "génération de vidéos à partir de texte" efficace.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et vos Visuels
Choisissez un "avatar AI" engageant pour présenter votre documentation. Téléchargez des captures d'écran ou enregistrements d'écran pertinents pour démontrer visuellement des extraits de code ou des flux de travail API, en utilisant la puissance de la "génération de vidéos" avancée pour des présentations dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Indices Audio
Appliquez le style unique de votre marque en utilisant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence. Intégrez des voix off personnalisées ou de la musique de fond pour renforcer l'engagement et mettre en valeur les sections importantes de votre guide développeur, contribuant aux "flux de travail automatisés".
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Générez votre vidéo pédagogique finale. "Exportez" facilement votre vidéo de documentation développeur complétée au format "MP4" largement compatible, prête à être distribuée sur vos plateformes de documentation, YouTube ou wikis internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts API Complexes

.

Transformez la documentation API complexe et les guides techniques en vidéos faciles à comprendre, simplifiant les concepts complexes pour les développeurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les développeurs peuvent-ils intégrer HeyGen pour la génération automatique de vidéos ?

HeyGen fournit des "points de terminaison API" robustes pour une intégration fluide du "générateur de vidéos de documentation", permettant des "flux de travail automatisés" pour la "génération de vidéos" au sein de vos applications. Notre "API RESTful" prend en charge divers langages de programmation comme "Python" et "JavaScript" pour une configuration facile.

Quels sont les modes d'entrée que HeyGen prend en charge pour la création de vidéos programmatiques ?

L'API de HeyGen permet la "génération de vidéos à partir de texte" en acceptant des "prompts" textuels et des "paramètres API" spécifiques pour contrôler des éléments tels que les avatars AI et la génération de voix off. Les développeurs peuvent également incorporer des "images de référence" pour personnaliser davantage leur contenu vidéo.

Comment HeyGen gère-t-il les processus de création de vidéos de longue durée pour les développeurs ?

HeyGen gère efficacement la "génération de vidéos" grâce à des "opérations asynchrones", permettant à vos systèmes de continuer à traiter pendant que les vidéos sont rendues. Nous utilisons des "webhooks" pour notifier votre application à la fin du processus, fournissant un lien vers le fichier "MP4" final.

Les développeurs peuvent-ils personnaliser l'apparence des vidéos générées en utilisant l'API de HeyGen ?

Oui, l'API de HeyGen offre des contrôles de marque étendus via des "paramètres API", permettant aux développeurs d'intégrer des logos personnalisés, des couleurs de marque et d'utiliser des modèles spécifiques. Vous pouvez également inclure des "indices audio" personnalisés pour une expérience vidéo entièrement adaptée.

