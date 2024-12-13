Créez un segment captivant de 45 secondes "vidéos d'enquête" ciblant les passionnés de true crime, dévoilant une affaire non résolue intrigante avec un style visuel sombre et suspense, et une voix off dramatique et engageante générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Utilisez des effets sonores atmosphériques et une musique de fond sombre pour immerger les spectateurs dans le mystère, les encourageant à spéculer sur l'issue des vidéos de crime.

