Créateur de Vidéos pour Ordinateur de Bureau : Édite et Produit du Contenu de Haute Qualité

Transformez vos idées en vidéos raffinées sans effort avec notre créateur de vidéos de bureau facile à utiliser, qui comprend des fonctionnalités avancées de texte en vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo d'introduction convaincante d'une minute pour que les nouveaux utilisateurs comprennent rapidement la puissance d'un créateur de vidéos de bureau, en démontrant sa facilité d'utilisation. Public cible : propriétaires de petites entreprises et spécialistes du marketing à la recherche d'une solution vidéo claire et directe. Le style visuel doit être épuré, lumineux et présenter des animations claires étape par étape, complétées par une voix off amicale et informative. Profitez de la capacité de HeyGen de Texte-à-vidéo depuis le scénario pour produire efficacement la narration et le texte à l'écran.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos pour ordinateur de bureau

Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles avec notre créateur de vidéos de bureau intuitif, rempli d'outils d'édition puissants et de fonctionnalités améliorées par l'IA.

1
Step 1
Crée ton projet
Commencez par profiter de notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes, ou téléchargez vos propres médias pour commencer à créer votre vidéo.
2
Step 2
Ajouter du contenu attrayant
Intègre ton script pour la génération de texte en vidéo ou utilise des avatars IA pour donner vie à ton récit avec des visuels dynamiques.
3
Step 3
Appliquer des améliorations visuelles
Appliquez des contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs, pour maintenir une apparence professionnelle et cohérente dans tout votre contenu vidéo.
4
Step 4
Exporte ta chef-d'œuvre
Termine ton projet et exporte des vidéos dans diverses proportions et résolutions, prêtes à être partagées sur différentes plateformes.

Cas d'utilisation

HeyGen redéfinit le créateur de vidéos de bureau, en proposant un éditeur vidéo alimenté par l'IA pour une création de vidéos sans couture. C'est un outil facile à utiliser pour produire du contenu impressionnant de manière efficace.

Formation et éducation améliorées

.

Improve training engagement and retention with AI-driven videos, making learning more impactful.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos pour les utilisateurs ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA pour rendre la création de vidéos intuitive et efficace. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos captivantes avec des avatars IA et des fonctionnalités de texte en vidéo, accélérant ainsi tout le processus de montage vidéo.

HeyGen peut-il offrir des capacités avancées de montage vidéo telles que des sous-titres et du branding ?

Sans aucun doute, HeyGen est un éditeur vidéo robuste qui offre des fonctionnalités avancées telles que la génération automatique de sous-titres et de légendes. De plus, il fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs avant d'exporter des vidéos dans différents formats d'aspect.

Quelles ressources HeyGen offre-t-il pour améliorer les projets vidéo ?

HeyGen propose une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, ainsi qu'un large soutien de la bibliothèque de médias, pour aider les utilisateurs à créer du contenu vidéo convaincant. Ces ressources vous permettent de produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle à partir de zéro.

HeyGen utilise-t-il des avatars IA et des voix off dans son outil de création de vidéos ?

HeyGen intègre des avatars d'intelligence artificielle sophistiqués et une génération de voix off avancée pour donner vie à vos scripts. Cette fonctionnalité innovante permet un contenu vidéo dynamique et personnalisé sans nécessiter de tournage traditionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo