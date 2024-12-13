Générateur de Vidéos de Projet de Design : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'AI

Transformez vos scripts en vidéos de projet captivantes instantanément grâce à de puissantes capacités de texte-à-vidéo.

567/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation technique de 1,5 minute pour les développeurs de logiciels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité au sein d'une plateforme complexe, expliquant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier leur processus de documentation. La vidéo doit présenter un design visuel moderne et minimaliste avec des transitions fluides et un avatar AI engageant de HeyGen servant de présentateur, guidant les spectateurs à travers l'interface avec un style audio clair et confiant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes destinée aux chefs de produit, mettant en avant les avantages d'intégrer un générateur de vidéos automatisé dans leur cycle de vie de projet pour des présentations de prototypage rapide. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir un style dynamique et visuellement attrayant, en incorporant une musique de fond entraînante et un texte concis à l'écran pour transmettre rapidement et efficacement les messages clés, en veillant à ce que l'audio soit énergique et persuasif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de synthèse technique de 2 minutes pour les chercheurs UX et les communicateurs techniques, distillant des retours d'utilisateurs complexes ou un rapport technique détaillé en informations facilement digestibles, en se concentrant sur la puissance de la vidéo générée par AI pour une communication efficace. Le style visuel doit être informatif et axé sur les données, utilisant des graphiques et des animations, tandis qu'une voix off calme et autoritaire est associée à des sous-titres précis de HeyGen pour assurer une accessibilité et une compréhension maximales pour le public cible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Projet de Design

Transformez vos idées de projet de design en vidéos captivantes sans effort. Découvrez comment créer, personnaliser et partager du contenu professionnel généré par AI en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer les détails de votre projet de design ou votre script dans le générateur de texte-à-vidéo. Notre AI convertira instantanément votre texte en une histoire vidéo dynamique.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Donnez vie à votre projet en sélectionnant des avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents, des images et une voix off générée.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez
Utilisez l'éditeur de studio intuitif pour peaufiner votre vidéo. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque avec nos contrôles de branding, assurant un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo finale dans divers formats optimisés pour des plateformes comme les réseaux sociaux. Partagez instantanément votre projet de design avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Éducation

.

Augmentez l'engagement et la rétention dans vos programmes de formation et contenus éducatifs en utilisant des vidéos dynamiques alimentées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen transforme vos scripts en vidéos AI raffinées sans effort. Il vous suffit d'entrer vos invites textuelles, et le générateur avancé de texte-à-vidéo de HeyGen, combiné à des avatars AI réalistes et des voix off, produit un contenu engageant sans montage complexe. Cette interface conviviale rend la création de vidéos accessible à tous.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des éléments spécifiques à la marque ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'intégrer leur identité de marque dans chaque vidéo. Utilisez l'éditeur de studio pour incorporer vos logos, couleurs de marque et polices personnalisées, garantissant que chaque vidéo générée par AI s'aligne parfaitement avec les exigences de votre projet de design. Notre large éventail de modèles offre également un point de départ solide pour le contenu de marque.

Quels types de vidéos peuvent être créés avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI polyvalent de HeyGen prend en charge une large gamme d'applications, des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des explications de produits captivantes aux vidéos de formation complètes. Ses capacités, y compris les avatars AI et les modèles personnalisables, le rendent idéal pour divers besoins créatifs et marketing.

Comment les avatars AI et les voix off améliorent-ils les vidéos générées par HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle à l'écran, donnant vie à votre script avec des mouvements et expressions naturels. En complément, notre génération de voix off assure un audio de haute qualité, créant des vidéos générées par AI totalement immersives et professionnelles qui captivent votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo