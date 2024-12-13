Générateur de Vidéo d'Annonce Départementale pour Équipes

Créez des vidéos d'annonce pour employés percutantes plus rapidement. Utilisez nos modèles de vidéo personnalisables pour garantir des résultats professionnels à chaque fois.

Créez une vidéo d'annonce d'entreprise de 45 secondes pour tous les employés détaillant la nouvelle politique de télétravail, en utilisant un avatar AI professionnel et une génération de voix off claire pour maintenir un style audio formel mais accessible, garantissant que le message est cohérent et facilement compris à travers l'organisation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo d'annonce départementale engageante de 30 secondes pour l'équipe de vente, mettant en avant les réalisations récentes avec des séquences vidéo dynamiques de la bibliothèque multimédia et un script concis transformé via texte-en-vidéo, adoptant un style visuel et audio dynamique et festif pour motiver l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les nouveaux employés, servant de message de bienvenue pour l'intégration des employés. Cette vidéo doit utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour établir un style visuel amical et informatif, avec des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité pour tous les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle concise de 20 secondes ciblant tout le personnel pour un événement d'entreprise à venir, avec des visuels dynamiques et une piste audio excitante, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats. Cette vidéo, créée en tant que production de Générateur Vidéo AI, doit efficacement susciter l'anticipation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Annonce Départementale

Créez facilement des vidéos de communication interne engageantes pour garder votre équipe informée et connectée grâce à de puissantes capacités AI.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Saisissez facilement votre message en collant votre script texte pour utiliser notre fonctionnalité avancée de texte-en-vidéo, ou sélectionnez une mise en page préconçue parmi les modèles de vidéo personnalisables.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Donnez vie à votre vidéo de communication interne en sélectionnant un avatar AI pour être votre présentateur, ajoutant un visage professionnel et engageant à votre annonce.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres pour la Clarté
Améliorez la portée et la clarté de vos vidéos d'annonce d'entreprise en générant facilement des sous-titres/captions, rendant votre message accessible à tous.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Annonce
Finalisez votre vidéo d'annonce départementale en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats pour la préparer à être partagée sur tous vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne & le Moral

Créez des vidéos d'annonce d'entreprise inspirantes et informatives pour motiver les équipes, célébrer les réalisations et communiquer efficacement les mises à jour clés des départements.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéo d'annonce départementale ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'annonce d'entreprise professionnelles et des vidéos de communication interne en utilisant des avatars AI et la technologie texte-en-vidéo, garantissant un message clair et cohérent à travers votre organisation. Il simplifie le processus de création pour des vidéos d'annonce départementale efficaces.

HeyGen peut-il aider à améliorer l'intégration des employés et l'engagement en formation ?

Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéo personnalisables et des capacités de génération de voix off pour produire des vidéos d'annonce engageantes pour les employés et du contenu de formation, améliorant efficacement l'engagement en formation et les expériences d'intégration des employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur vidéo AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie texte-en-vidéo pour simplifier la création de vidéos, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité pour diverses plateformes de médias sociaux ou pour des usages internes sans outils de montage vidéo complexes. C'est un générateur vidéo AI complet pour tous les besoins des entreprises.

Comment puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleur, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste et des sous-titres/captions. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement et l'exportation des formats pour adapter votre contenu de générateur vidéo à n'importe quelle plateforme, garantissant la cohérence de la marque.

