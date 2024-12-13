Générateur de Vidéo d'Annonce Départementale pour Équipes
Créez des vidéos d'annonce pour employés percutantes plus rapidement. Utilisez nos modèles de vidéo personnalisables pour garantir des résultats professionnels à chaque fois.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Générez une vidéo d'annonce départementale engageante de 30 secondes pour l'équipe de vente, mettant en avant les réalisations récentes avec des séquences vidéo dynamiques de la bibliothèque multimédia et un script concis transformé via texte-en-vidéo, adoptant un style visuel et audio dynamique et festif pour motiver l'équipe.
Concevez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les nouveaux employés, servant de message de bienvenue pour l'intégration des employés. Cette vidéo doit utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour établir un style visuel amical et informatif, avec des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité pour tous les nouveaux membres de l'équipe.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 20 secondes ciblant tout le personnel pour un événement d'entreprise à venir, avec des visuels dynamiques et une piste audio excitante, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats. Cette vidéo, créée en tant que production de Générateur Vidéo AI, doit efficacement susciter l'anticipation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez la Formation & l'Engagement des Employés.
Améliorez la rétention des connaissances et rendez les annonces départementales plus percutantes avec des vidéos de formation alimentées par AI, améliorant l'engagement global des employés.
Rationalisez l'Intégration & la Formation des Employés.
Fournissez un contenu d'intégration et de formation cohérent et de haute qualité pour les nouvelles recrues et les mises à jour départementales, garantissant que tous les employés sont informés efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéo d'annonce départementale ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'annonce d'entreprise professionnelles et des vidéos de communication interne en utilisant des avatars AI et la technologie texte-en-vidéo, garantissant un message clair et cohérent à travers votre organisation. Il simplifie le processus de création pour des vidéos d'annonce départementale efficaces.
HeyGen peut-il aider à améliorer l'intégration des employés et l'engagement en formation ?
Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéo personnalisables et des capacités de génération de voix off pour produire des vidéos d'annonce engageantes pour les employés et du contenu de formation, améliorant efficacement l'engagement en formation et les expériences d'intégration des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur vidéo AI efficace pour les entreprises ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie texte-en-vidéo pour simplifier la création de vidéos, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité pour diverses plateformes de médias sociaux ou pour des usages internes sans outils de montage vidéo complexes. C'est un générateur vidéo AI complet pour tous les besoins des entreprises.
Comment puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour ma marque ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleur, ainsi qu'une bibliothèque multimédia robuste et des sous-titres/captions. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement et l'exportation des formats pour adapter votre contenu de générateur vidéo à n'importe quelle plateforme, garantissant la cohérence de la marque.