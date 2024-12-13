Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Département : Créez des Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos de mise à jour professionnelles en quelques minutes grâce à nos capacités de conversion de texte en vidéo pour transformer des scripts en contenu engageant.

Produisez une vidéo de mise à jour de département concise de 45 secondes destinée aux membres de l'équipe interne, en mettant l'accent sur les réalisations récentes et les tâches à venir. Le style visuel et audio doit être professionnel et engageant, avec des graphismes nets et une voix claire et amicale. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message, faisant de cette solution un "créateur de vidéos de mise à jour de département" efficace et convaincant pour des "vidéos de mise à jour" régulières.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes, parfaite pour les nouveaux employés ou ceux ayant besoin d'un guide rapide pour naviguer sur notre portail RH mis à jour. Ce projet de "vidéos tutoriels" doit adopter un style visuel informatif et encourageant, combinant des enregistrements d'écran avec un texte clair à l'écran, le tout accompagné d'une voix off calme et explicative. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort vos instructions écrites en une présentation visuelle soignée, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de "création de vidéos".
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée à toute l'organisation, mettant en avant les étapes importantes de l'équipe et les contributions individuelles du dernier trimestre. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, incorporant des coupes rapides de visages souriants et de succès de projets, le tout sur une musique de fond motivante. Accélérez ce projet de "vidéos de mise à jour" en commençant par les modèles et scènes de HeyGen, garantissant un récit visuel percutant sans travail de conception étendu.
Exemple de Prompt 3
Élaborez une vidéo stratégique de 50 secondes destinée aux chefs de département et aux responsables de projet, détaillant les objectifs clés et les changements stratégiques pour l'année fiscale à venir. L'esthétique visuelle doit être épurée, moderne et professionnelle, avec des visualisations de données et des points à puces, le tout livré avec une voix autoritaire mais encourageante. Assurez une clarté et une accessibilité maximales en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, en faisant un outil efficace de "plateforme vidéo AI" pour un contenu concis de "créateur de vidéos de mise à jour de département".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Département

Créez facilement des vidéos de mise à jour de département professionnelles avec des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo, simplifiant vos communications internes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de mise à jour de département dans notre éditeur intuitif de conversion de texte en vidéo. Notre AI convertira instantanément votre texte en paroles pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre mise à jour. Ces présentateurs numériques réalistes engageront efficacement votre audience.
3
Step 3
Appliquez Branding & Modèles
Améliorez votre vidéo avec des modèles conçus professionnellement, le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque complets pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Mise à Jour
Générez votre vidéo finale de mise à jour de département avec des sous-titres/captions ajoutés automatiquement, prête à être partagée sur tous vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des vidéos de mise à jour professionnelles

.

Générez rapidement des vidéos de mise à jour de département professionnelles et de haute qualité en utilisant l'AI, économisant du temps et des ressources.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à la création de vidéos créatives pour les mises à jour ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de mise à jour engageantes sans effort grâce à ses modèles conçus professionnellement. Cette fonctionnalité simplifie considérablement le processus de création de vidéos créatives, vous permettant de vous concentrer sur votre message tout en maintenant une apparence de marque cohérente.

HeyGen est-il un créateur de vidéos de mise à jour de département efficace ?

Oui, HeyGen est spécifiquement conçu pour être un créateur de vidéos de mise à jour de département efficace, simplifiant la création de communications internes percutantes. Utilisez son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses capacités de plateforme vidéo AI pour transformer rapidement des scripts en vidéos de mise à jour engageantes.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen révolutionne le montage vidéo avec des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI réalistes et des capacités robustes de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez générer des voix off professionnelles directement à partir de votre script et ajouter des sous-titres, donnant vie à votre contenu sans avoir besoin d'une caméra.

Puis-je maintenir la cohérence de la marque et l'accessibilité avec les vidéos créées par HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo. De plus, les sous-titres et légendes automatiques garantissent que votre contenu sur les réseaux sociaux et autres vidéos est accessible à un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo