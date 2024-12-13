Créateur de Vidéo d'Introduction de Département : Créez des Présentations d'Équipe Engagantes

Créez facilement des vidéos d'introduction de département professionnelles avec des avatars AI pour représenter votre équipe.

Créez une vidéo d'introduction concise d'une minute pour le département, destinée aux nouveaux employés, présentant la mission de l'équipe de développement informatique et ses membres clés. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec une piste audio de fond entraînante et une voix off claire et amicale générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Utilisez des avatars AI pour représenter les rôles clés et personnaliser l'introduction.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction détaillée de 90 secondes pour le département d'ingénierie, expliquant ses fonctions principales et sa méthodologie de projet aux parties prenantes internes. Le design visuel doit être élégant et informatif, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour mettre en avant différents aspects du département, complétés par du texte à l'écran et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation engageante de 2 minutes est nécessaire pour le département de support technique, décrivant leur flux de travail typique pour résoudre les problèmes des clients. Cette vidéo, utilisant l'approche du 'créateur de vidéo d'introduction de département', doit comporter des visuels dynamiques, potentiellement en incorporant des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia de HeyGen, et une voix off détaillée générée à partir d'un script pour assurer la clarté pour les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Pour l'équipe d'analyse de données, une vidéo dynamique de 45 secondes est recherchée pour les présenter dans une bobine interne sur les réseaux sociaux de l'entreprise, visant à renforcer la reconnaissance de l'équipe. La vidéo nécessite un style visuel énergique avec des transitions rapides et une musique entraînante, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour une visualisation optimale sur les réseaux sociaux, ainsi que des sous-titres clairs pour une transmission concise des informations.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Introduction de Département

Créez rapidement et facilement des vidéos d'introduction engageantes et professionnelles pour votre département, laissant une première impression mémorable avec des outils alimentés par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle ou Commencez avec un Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour les introductions, ou collez votre script pour utiliser nos capacités de texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia ou en téléchargeant vos propres ressources. Choisissez un avatar AI et générez des voix off pour narrer votre introduction.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Intégrez le branding de votre département avec des logos et des couleurs personnalisés. Générez facilement des sous-titres automatiques pour assurer l'accessibilité et la clarté pour votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Introduction de Département
Une fois satisfait, exportez votre vidéo d'introduction de département de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les plateformes et à faire une impression durable.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez l'Esprit d'Équipe et la Motivation

.

Créez des vidéos d'introduction de département inspirantes qui mettent en avant les réalisations et les objectifs de l'équipe, favorisant une identité départementale positive et unifiée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen utilise des outils vidéo avancés basés sur l'IA, vous permettant de générer des vidéos professionnelles sans effort. Vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité générées par l'IA, simplifiant considérablement votre flux de production.

Quelles fonctionnalités d'édition HeyGen offre-t-il pour la personnalisation ?

HeyGen propose un éditeur convivial basé sur le navigateur avec des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque, ajouter des graphiques animés et intégrer vos propres médias pour une touche unique.

Puis-je adapter les vidéos HeyGen pour différentes plateformes ?

Absolument. HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser votre vidéo pour n'importe quelle plateforme ou écran. De plus, des fonctionnalités comme la génération automatique de sous-titres et la traduction multilingue garantissent que votre contenu est accessible et résonne à l'échelle mondiale.

À quelle vitesse puis-je transformer un script en vidéo soignée avec HeyGen ?

Les outils vidéo AI de HeyGen vous permettent de transformer rapidement vos scripts en vidéos captivantes. La plateforme prend directement en charge la création de texte en vidéo, couplée à la génération automatique de voix off et de sous-titres, accélérant considérablement votre production de contenu.

