Votre Générateur de Vidéos de Présentation de Département pour un Intégration Facile
Concevez des vidéos professionnelles et engageantes pour une intégration fluide avec du contenu et des visuels personnalisés, animés par des avatars IA réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'introduction de 45 secondes, idéale pour les clients potentiels et les candidats à l'emploi, mettant en avant des visuels modernes et élégants et une voix off dynamique générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, donnant vie à un avatar IA pour représenter votre marque.
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour une annonce à l'échelle de l'entreprise ou des partenaires externes, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour personnaliser votre contenu et vos visuels avec des images d'entreprise informatives mais attrayantes, et un script transformé en vidéo via la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo de 30 secondes de qualité professionnelle pour les abonnés des réseaux sociaux et les participants à des événements, caractérisée par des visuels dynamiques, nets et adaptés aux réseaux sociaux et un audio énergique, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen et optimisée avec le redimensionnement du format d'image et les exports à partir de modèles personnalisables.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Intégration et la Formation Interne.
Utilisez des vidéos de département générées par l'IA pour renforcer l'engagement des nouveaux employés et améliorer la rétention d'informations pour les programmes de formation interne.
Élargissez le Partage de Connaissances Interne.
Développez des modules vidéo professionnels et engageants sur les départements et les processus pour diffuser rapidement des connaissances critiques à tous les employés en interne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes et de qualité professionnelle ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle en exploitant des avatars IA avancés et des modèles alimentés par l'IA. Vous pouvez personnaliser facilement votre contenu et vos visuels pour garantir que votre message soit hautement engageant.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur efficace de vidéos de présentation de département ?
HeyGen est une plateforme de génération de vidéos de bout en bout qui simplifie la création d'une vidéo de présentation de département. Son interface intuitive et ses modèles personnalisables vous permettent de concevoir et de publier rapidement des introductions percutantes, servant d'excellent créateur d'intro.
HeyGen offre-t-il un support multilingue et des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos ?
Absolument, HeyGen propose des capacités de traduction multilingue robustes, couplées à une voix off générée par l'IA, pour atteindre un public mondial. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et des captions pour une accessibilité améliorée.
Puis-je personnaliser les visuels et le branding de mes vidéos avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant d'adapter votre contenu et vos visuels à l'identité de votre marque. Utilisez notre bibliothèque de médias complète et nos contrôles de branding pour créer des actifs vidéo uniques et reconnaissables.