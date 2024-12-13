Votre Générateur de Vidéos de Présentation de Département pour un Intégration Facile

Concevez des vidéos professionnelles et engageantes pour une intégration fluide avec du contenu et des visuels personnalisés, animés par des avatars IA réalistes.

Créez une vidéo de présentation de département de 30 secondes à l'aide du générateur de vidéos de présentation de département, conçu pour les nouveaux employés et les parties prenantes internes, avec des visuels professionnels et attrayants et une voix off dynamique générée par l'IA à travers les modèles alimentés par l'IA de HeyGen et des avatars captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction de 45 secondes, idéale pour les clients potentiels et les candidats à l'emploi, mettant en avant des visuels modernes et élégants et une voix off dynamique générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, donnant vie à un avatar IA pour représenter votre marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour une annonce à l'échelle de l'entreprise ou des partenaires externes, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour personnaliser votre contenu et vos visuels avec des images d'entreprise informatives mais attrayantes, et un script transformé en vidéo via la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes de qualité professionnelle pour les abonnés des réseaux sociaux et les participants à des événements, caractérisée par des visuels dynamiques, nets et adaptés aux réseaux sociaux et un audio énergique, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen et optimisée avec le redimensionnement du format d'image et les exports à partir de modèles personnalisables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation de Département

Créez des vidéos de présentation de département professionnelles et engageantes sans effort avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, simplifiant vos besoins en intégration et communication.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles personnalisables conçus pour les présentations de département, ou commencez simplement en collant votre script pour exploiter les modèles alimentés par l'IA.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant divers avatars IA pour représenter les membres de votre équipe et en intégrant les couleurs et logos de votre marque pour personnaliser votre contenu et vos visuels.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Texte
Générez une voix off dynamique générée par l'IA dans plusieurs langues et ajoutez automatiquement des sous-titres et captions pour l'accessibilité, garantissant que votre message soit clair et engageant.
4
Step 4
Générez Votre Présentation
Utilisez les capacités de génération de vidéos de bout en bout de HeyGen pour produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle, prêtes pour l'intégration, les présentations ou le partage sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Produisez Rapidement des Aperçus de Département Engagés

Créez rapidement des aperçus vidéo de haute qualité et engageants des départements, simplifiant les informations complexes pour divers publics internes de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes et de qualité professionnelle ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de qualité professionnelle en exploitant des avatars IA avancés et des modèles alimentés par l'IA. Vous pouvez personnaliser facilement votre contenu et vos visuels pour garantir que votre message soit hautement engageant.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur efficace de vidéos de présentation de département ?

HeyGen est une plateforme de génération de vidéos de bout en bout qui simplifie la création d'une vidéo de présentation de département. Son interface intuitive et ses modèles personnalisables vous permettent de concevoir et de publier rapidement des introductions percutantes, servant d'excellent créateur d'intro.

HeyGen offre-t-il un support multilingue et des fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos ?

Absolument, HeyGen propose des capacités de traduction multilingue robustes, couplées à une voix off générée par l'IA, pour atteindre un public mondial. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et des captions pour une accessibilité améliorée.

Puis-je personnaliser les visuels et le branding de mes vidéos avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant d'adapter votre contenu et vos visuels à l'identité de votre marque. Utilisez notre bibliothèque de médias complète et nos contrôles de branding pour créer des actifs vidéo uniques et reconnaissables.

