Cas d'utilisation

HeyGen permet aux professionnels dentaires de créer des vidéos captivantes de cliniques dentaires et des animations dentaires en 3D, améliorant l'éducation et l'engagement des patients grâce à l'apprentissage visuel. Avec les outils alimentés par l'IA de HeyGen, les dentistes peuvent produire sans effort des vidéos animées dentaires et des vidéos publicitaires dentaires, simplifiant les procédures dentaires complexes et promouvant l'hygiène buccale de manière efficace.