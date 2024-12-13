Générateur de Vidéos d'Information pour Patients Dentaires pour un Marketing de Clinique Simplifié

Augmentez l'engagement des patients et attirez de nouveaux patients dans votre cabinet dentaire en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée de 30 secondes qui simplifie les avantages du fil dentaire quotidien pour les patients existants et ceux à la recherche de conseils rapides sur la santé bucco-dentaire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour des visuels lumineux et illustratifs et une voix off claire et dynamique, rendant les concepts dentaires complexes faciles à comprendre et à retenir. Cette vidéo doit inspirer des habitudes d'hygiène bucco-dentaire cohérentes grâce à des explications animées, en évitant le jargon et en se concentrant sur des conseils pratiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo sociale de 60 secondes conçue pour attirer de nouveaux patients potentiels en mettant en avant des témoignages authentiques de patients et en soulignant les avantages uniques d'un cabinet dentaire. Cette vidéo dynamique nécessite des prises de vue visuellement attrayantes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une musique de fond chaleureuse et d'une narration claire, garantissant un marketing dentaire efficace. Incorporez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs parcourant les flux sociaux, en mettant l'accent sur la confiance communautaire et les expériences positives des patients.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo utile de 45 secondes qui démystifie les réclamations d'assurance dentaire et les processus de facturation pour les patients souvent confus par les complexités. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour traduire des informations complexes en un récit visuel professionnel, clair et rassurant. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical présentant des superpositions de texte concises et une voix off calme et informative, aidant les cabinets dentaires à améliorer la compréhension des patients et à réduire les demandes administratives en utilisant un générateur de vidéos d'information pour patients dentaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Information pour Patients Dentaires

Transformez sans effort les informations de votre cabinet dentaire en vidéos engageantes et professionnelles, attirant de nouveaux patients et améliorant l'éducation des patients.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Éducation des Patients
Commencez par rédiger ou coller les informations essentielles que vous souhaitez transmettre à vos patients. La fonctionnalité de texte à vidéo de notre plateforme convertira ensuite ce contenu en dialogue parlé pour vos vidéos éducatives pour patients.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le visage amical de votre vidéo. Associez-les à une scène ou un modèle approprié pour compléter visuellement votre message, créant une expérience engageante grâce à notre générateur de vidéos AI.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Améliorez la portée et la clarté de votre vidéo en générant automatiquement des sous-titres. Vous pouvez également intégrer le logo et les couleurs de votre cabinet dentaire pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Engagez de Nouveaux Patients
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'image souhaité et en l'exportant en haute définition. Distribuez vos vidéos professionnelles d'information pour patients pour engager de nouveaux patients sur diverses plateformes, facilement exportées pour tout besoin.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages de Patients et les Histoires de Succès

Produisez des témoignages de patients authentiques et des histoires de succès avec des vidéos AI, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre cabinet dentaire et vos services.

Questions Fréquemment Posées

Comment les dentistes peuvent-ils créer facilement des vidéos éducatives engageantes pour les patients ?

HeyGen permet aux cabinets dentaires de produire des vidéos éducatives de haute qualité et engageantes pour les patients en utilisant des modèles intuitifs et des avatars AI. Transformez simplement vos scripts textuels en visuels captivants, rendant les informations dentaires complexes facilement compréhensibles pour vos patients.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour le marketing dentaire et les vidéos sur les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux cabinets dentaires de générer efficacement des vidéos professionnelles générées par AI pour divers canaux de marketing, y compris les réseaux sociaux. Vous pouvez rapidement transformer des témoignages de patients ou des mises à jour de cabinet en contenu engageant, avec voix off et sous-titres, parfait pour attirer de nouveaux patients.

HeyGen est-il personnalisable pour le branding de mon cabinet dentaire ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et l'esthétique spécifique de votre cabinet dentaire dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos générées par AI maintiennent une apparence professionnelle et cohérente sur tous vos canaux de communication.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos à partir de texte en utilisant HeyGen ?

Les puissantes capacités de génération de texte à vidéo et de voix off de HeyGen permettent une création de contenu rapide. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le convertit en une vidéo soignée avec un avatar AI et une voix off naturelle, rationalisant considérablement votre processus de production vidéo.

