Générateur de Vidéos de Présentation Dentaire : Créez l'Engagement des Patients

Boostez votre marketing vidéo dentaire et éduquez les patients avec des fonctionnalités captivantes de texte-à-vidéo.

383/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 30 secondes ciblant les patients existants, fournissant des conseils rapides sur la santé bucco-dentaire ou expliquant une procédure dentaire courante. Le style visuel et audio doit être clair et informatif, avec des graphiques nets et une voix off engageante qui simplifie les informations complexes. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement le contenu écrit en vidéos éducatives captivantes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour attirer de nouveaux clients locaux, mettant en avant les aspects uniques d'un cabinet dentaire et soulignant des services spécifiques. L'esthétique doit être moderne et dynamique, avec des séquences de haute qualité d'un environnement de clinique accueillant et une musique de fond professionnelle et entraînante. Implémentez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir un aspect poli et de qualité broadcast pour un marketing vidéo dentaire efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo courte de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux patients potentiels hésitants à comprendre les plans dentaires complexes. Le style visuel doit être simple et rassurant, avec des animations de texte faciles à lire et une voix douce et amicale. Assurez une accessibilité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour clarifier les détails complexes et renforcer la confiance des patients.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation de Plan Dentaire

Créez facilement des vidéos professionnelles et engageantes de présentation de plan dentaire pour informer les patients et améliorer la compréhension.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par saisir directement votre script de plan dentaire pour que notre fonctionnalité de texte-à-vidéo le convertisse, ou sélectionnez un modèle prêt à l'emploi pour commencer à construire votre vidéo de présentation.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI réalistes pour présenter votre plan dentaire, assurant une présentation professionnelle et engageante pour votre audience.
3
Step 3
Améliorez avec Audio et Visuels
Utilisez notre génération de voix off pour ajouter une narration claire, et enrichissez votre vidéo avec des médias de stock pertinents pour communiquer efficacement les détails du plan.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo avec un montage précis, utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour diverses plateformes, et partagez votre présentation complète de plan dentaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Patients

.

Mettez en avant des histoires de réussite de patients authentiques avec des vidéos alimentées par AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre cabinet dentaire avec facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les cabinets dentaires avec le marketing vidéo ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen révolutionne le marketing vidéo dentaire en permettant aux cabinets dentaires de créer rapidement des vidéos promotionnelles et éducatives engageantes. En utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo, vous pouvez produire du contenu de haute qualité sans tournage intensif.

Puis-je créer divers types de vidéos dentaires avec HeyGen ?

Oui, HeyGen sert de Générateur de Vidéos de Présentation Dentaire polyvalent, vous permettant de produire une large gamme de contenus allant des vidéos éducatives pour les patients aux vidéos de présentation de cabinet et aux témoignages de patients. Ses modèles étendus et ses capacités de texte-à-vidéo simplifient la création de vidéos professionnelles de courte durée adaptées à vos besoins.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo dentaire ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux cabinets dentaires de maintenir la cohérence de la marque sur tout le contenu vidéo. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre cabinet et des couleurs spécifiques dans les vidéos, assurant une apparence professionnelle adaptée aux plateformes de médias sociaux et à l'éducation des patients.

À quelle vitesse HeyGen peut-il générer des vidéos éducatives pour les patients des cabinets dentaires ?

HeyGen permet aux cabinets dentaires de générer rapidement des vidéos éducatives percutantes pour les patients en utilisant la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes. Avec la génération de voix off intégrée et les sous-titres/captions automatiques, vous pouvez créer un contenu clair et informatif qui améliore la compréhension des patients de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo