Générateur de Vidéos de Présentation Dentaire : Boostez Votre Cabinet

Attirez de nouveaux patients avec des vidéos marketing dentaires professionnelles, facilement générées grâce à nos puissants avatars AI.

489/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux dentistes et aux coordinateurs de soins aux patients, démontrant comment créer des vidéos éducatives efficaces pour les patients en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être amical et accessible, mettant en scène divers avatars AI qui transmettent chaleur et compréhension, accompagnés d'une voix off calme, rassurante et conversationnelle générée par la puissante fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip énergique de 45 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux propriétaires de cabinets dentaires cherchant de nouveaux patients, mettant en avant comment HeyGen simplifie la création de vidéos marketing dentaires engageantes. Le style visuel doit être lumineux, rapide et dynamique, utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour des clips faciles à partager sur les réseaux sociaux, le tout piloté par un script concis converti en vidéo grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Illustrez le processus complet de 2 minutes de transformation d'un script en une vidéo complète en utilisant HeyGen comme un créateur de vidéos dentaires sophistiqué, adapté aux professionnels dentaires technophiles et au support informatique. Le style visuel doit être un tutoriel étape par étape avec des éléments d'enregistrement d'écran, mettant en avant l'interface intuitive de l'éditeur de vidéo en ligne, soutenu par une voix off explicative détaillée et des sous-titres/captions générés automatiquement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation Dentaire

Créez rapidement des vidéos de présentation dentaire professionnelles en utilisant des avatars AI, des scripts personnalisés et des contrôles de branding pour communiquer efficacement avec les patients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de présentation dentaire. Notre plateforme utilise la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour transformer instantanément votre texte en contenu vidéo engageant, formant la base de votre vidéo éducative pour les patients.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement votre présentation dentaire. Ces présentateurs numériques assurent une diffusion cohérente et engageante de l'information.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding & la Voix
Intégrez le branding de votre clinique et améliorez la clarté avec une génération de voix off au son naturel. Cela permet une diffusion authentique de votre message, résonnant avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Finalisez votre vidéo de présentation dentaire et utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez facilement votre contenu de haute qualité sur votre site web, les réseaux sociaux ou dans les salles d'attente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez sur les Réseaux Sociaux

.

Générez des clips vidéo courts captivants pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'engagement et promouvoir votre cabinet dentaire en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation dentaire avec des avatars AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-en-vidéo pour simplifier la production de vidéos de présentation dentaire professionnelles. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos éducatives engageantes pour les patients de manière efficace, sans avoir besoin d'équipement de tournage.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans l'éditeur de vidéo en ligne de HeyGen pour les cabinets dentaires ?

L'éditeur de vidéo en ligne de HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement le logo de votre cabinet, des couleurs et des polices personnalisées. Cela garantit que toutes vos vidéos marketing dentaires maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

HeyGen peut-il générer des voix off naturelles et des sous-titres pour le contenu vidéo dentaire ?

Absolument, HeyGen propose des fonctionnalités robustes de génération de voix off et de sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la clarté de votre contenu vidéo dentaire. Exportez facilement ces vidéos éducatives de haute qualité pour diverses plateformes.

HeyGen offre-t-il des modèles et des animations de texte dynamiques pour créer des clips engageants pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles vidéo et d'animations de texte dynamiques pour vous aider à produire rapidement des clips engageants pour les réseaux sociaux. Ces fonctionnalités vous permettent de créer un contenu visuellement attrayant pour votre stratégie de marketing vidéo dentaire.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo