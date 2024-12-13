Générateur de Vidéos Démo : Créez Rapidement des Démonstrations de Produits Engagantes

Transformez sans effort vos scripts en démonstrations de produits captivantes grâce à notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo avec des voix off AI réalistes.

Créez une vidéo de démonstration de produit de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen simplifie la création de contenu engageant pour "créateur de vidéos de démonstration de produit". Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI amical présentant les caractéristiques et avantages clés.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant la puissance de HeyGen en tant que "plateforme de création de vidéos AI". Le style visuel et audio doit être soigné et dynamique, avec des coupes rapides, des transitions professionnelles, et mettant en avant l'efficacité obtenue grâce à l'utilisation de divers modèles et scènes pour produire des ressources marketing de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les éducateurs et créateurs de cours en ligne, démontrant comment HeyGen peut transformer des sujets complexes en "vidéos explicatives" claires. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec une voix off calme et articulée, soulignant la facilité de conversion du texte en vidéo à partir d'un script à des fins éducatives.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation de 30 secondes ciblant les équipes de vente, en se concentrant sur la manière dont HeyGen leur permet de produire rapidement des "démos interactives" convaincantes qui résonnent avec les clients. Le style visuel doit être énergique et persuasif, avec des visuels dynamiques et une génération de voix off claire et confiante qui aide à personnaliser les messages pour différents publics.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos Démo

Créez sans effort des vidéos de démonstration de produit professionnelles qui captivent votre audience et communiquent clairement votre valeur, de l'idée initiale à l'exportation finale.

1
Step 1
Créez Votre Scène de Démo
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéo prêts à l'emploi ou partez de zéro en utilisant notre plateforme intuitive de création de vidéos AI. Exploitez les modèles et scènes intégrés pour configurer rapidement votre narration.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off et Visuels Engagés
Améliorez votre démonstration de produit avec des visuels dynamiques et une narration parfaite. Utilisez notre génération avancée de voix off pour ajouter des voix off AI réalistes, ou téléchargez votre propre audio.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Peaufinez
Assurez-vous que votre démo reflète l'identité de votre marque. Appliquez votre kit de marque personnalisé, y compris logos et couleurs, en utilisant des contrôles de branding complets. Ajoutez des sous-titres pour une accessibilité et une portée accrues.
4
Step 4
Exportez Votre Démo en Haute Résolution
Finalisez votre vidéo de démonstration de produit convaincante. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour télécharger votre vidéo en haute résolution dans le format le mieux adapté à votre plateforme, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Produit avec des Démos AI

Améliorez l'apprentissage et la rétention en créant des vidéos de démonstration claires et engageantes alimentées par l'AI pour la formation produit et les sessions d'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de démonstration de produit engageantes. Exploitez les présentateurs AI et les modèles de vidéo dynamiques pour présenter efficacement vos offres, transformant des fonctionnalités complexes en démonstrations claires et convaincantes.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI ?

Absolument. L'interface intuitive de HeyGen, combinée aux capacités de texte en vidéo, rend la création de vidéos AI accessible à tous. Vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles sans expérience approfondie en montage.

Quelles options de branding sont disponibles pour mes vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Utilisez nos divers modèles de vidéo et personnalisez chaque aspect pour maintenir la cohérence de la marque sur tout votre contenu.

HeyGen peut-il créer des voix off AI réalistes pour mon contenu ?

Oui, HeyGen fournit des voix off AI de haute qualité qui sonnent incroyablement naturelles, complétant parfaitement votre contenu vidéo. Combinez cela avec des présentateurs AI pour délivrer un message soigné et engageant à votre audience.

