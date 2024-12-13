Produisez une vidéo de démonstration produit convaincante de 90 secondes spécifiquement pour les investisseurs potentiels, mettant en avant votre solution avec des visuels élégants et professionnels et des prises de vue claires du produit. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit confiant et enthousiaste, soulignant votre proposition de valeur unique en tant que créateur de vidéos pour le jour de la démonstration.

