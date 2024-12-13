Créateur de Vidéos pour le Jour de la Démonstration : Créez des Présentations Prêtes pour les Investisseurs
Créez des vidéos de pitch convaincantes et de haute qualité pour le jour de la démonstration en utilisant les modèles axés sur les investisseurs de HeyGen pour impressionner tout investisseur.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de pitch percutante de 2 minutes ciblant les juges du jour de la démonstration et les mentors d'accélérateurs, en utilisant des visuels modernes et basés sur les données avec des superpositions de texte à l'écran. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre récit captivant et fournissez des sous-titres/captions essentiels pour les métriques clés, illustrant efficacement vos outils de visualisation de traction et l'opportunité de marché.
Concevez une vidéo de présentation d'entreprise concise de 60 secondes pour les investisseurs en phase de démarrage, adoptant un style visuel inspirant et de marque en utilisant les modèles axés sur les investisseurs de HeyGen. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour articuler la vision et la proposition de valeur de votre startup avec un fini professionnel, rendant votre présentation aux investisseurs mémorable.
Développez une vidéo détaillée d'une minute sur les fonctionnalités techniques pour les partenaires techniques potentiels ou les cofondateurs, avec des visuels animés clairs qui démontrent des fonctionnalités spécifiques. Intégrez la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour des graphiques complémentaires et des sous-titres/captions précis pour expliquer des termes techniques complexes, garantissant une démonstration produit de haute qualité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Pitches d'Investisseurs à Fort Impact.
Créez rapidement des présentations aux investisseurs professionnelles et convaincantes pour les jours de démonstration avec des vidéos AI.
Mettez en Avant la Traction et le Succès.
Démontrez visuellement la validation du marché et les histoires de réussite client pour impressionner les investisseurs potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour mon jour de démonstration ou ma présentation aux investisseurs ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script en vidéos professionnelles, complètes avec des avatars AI et des voix off. Son interface intuitive et ses modèles variés vous permettent de produire rapidement du contenu de haute qualité pour des démonstrations de produits ou des présentations aux investisseurs.
Puis-je intégrer mon pitch deck existant ou des enregistrements d'écran dans les vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen offre une intégration transparente pour votre contenu de pitch deck existant et vos enregistrements d'écran, vous permettant d'enrichir vos vidéos de pitch aux investisseurs ou vos démonstrations de produits avec des visuels cruciaux. Vous pouvez également incorporer vos couleurs de marque et votre logo pour une touche professionnelle.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour garantir que mes vidéos de démonstration aient un aspect professionnel ?
HeyGen fournit un éditeur glisser-déposer robuste, des styles de narration professionnels et une vaste bibliothèque de médias pour améliorer vos visuels. Vous pouvez facilement ajouter du texte animé et redimensionner les vidéos, garantissant que votre sortie de créateur de vidéos pour le jour de la démonstration atteigne une qualité de production prête pour les investisseurs.
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des récits captivants et à suivre l'engagement ?
HeyGen facilite la création de récits captivants avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et des éléments de narration visuelle. De plus, vous pouvez utiliser des analyses avancées des spectateurs et intégrer des outils de visualisation de traction pour suivre l'engagement et comprendre la réponse de votre audience à vos démonstrations de produits ou présentations aux investisseurs.