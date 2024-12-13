Créateur de Vidéos pour le Jour de la Démonstration : Créez des Présentations Prêtes pour les Investisseurs

Créez des vidéos de pitch convaincantes et de haute qualité pour le jour de la démonstration en utilisant les modèles axés sur les investisseurs de HeyGen pour impressionner tout investisseur.

Produisez une vidéo de démonstration produit convaincante de 90 secondes spécifiquement pour les investisseurs potentiels, mettant en avant votre solution avec des visuels élégants et professionnels et des prises de vue claires du produit. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit confiant et enthousiaste, soulignant votre proposition de valeur unique en tant que créateur de vidéos pour le jour de la démonstration.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de pitch percutante de 2 minutes ciblant les juges du jour de la démonstration et les mentors d'accélérateurs, en utilisant des visuels modernes et basés sur les données avec des superpositions de texte à l'écran. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre récit captivant et fournissez des sous-titres/captions essentiels pour les métriques clés, illustrant efficacement vos outils de visualisation de traction et l'opportunité de marché.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de présentation d'entreprise concise de 60 secondes pour les investisseurs en phase de démarrage, adoptant un style visuel inspirant et de marque en utilisant les modèles axés sur les investisseurs de HeyGen. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour articuler la vision et la proposition de valeur de votre startup avec un fini professionnel, rendant votre présentation aux investisseurs mémorable.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo détaillée d'une minute sur les fonctionnalités techniques pour les partenaires techniques potentiels ou les cofondateurs, avec des visuels animés clairs qui démontrent des fonctionnalités spécifiques. Intégrez la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour des graphiques complémentaires et des sous-titres/captions précis pour expliquer des termes techniques complexes, garantissant une démonstration produit de haute qualité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour le Jour de la Démonstration

Créez rapidement des présentations aux investisseurs et des démonstrations de produits percutantes avec un créateur de vidéos intuitif et alimenté par l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles professionnels axés sur les investisseurs. Ces modèles fournissent une base solide pour mettre en valeur l'histoire et la proposition de valeur de votre startup.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur glisser-déposer intuitif pour intégrer sans effort vos matériaux de pitch deck, enregistrements d'écran de produit et autres médias personnalisés. Appliquez vos couleurs de marque et votre logo pour une présentation distincte et professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec une Narration Alimentée par l'IA
Exploitez l'IA de HeyGen pour générer des voix off convaincantes dans des styles de narration professionnels, garantissant que votre message soit délivré avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Impressionnez
Exportez votre vidéo d'investisseur finie et de haute qualité dans le format et la résolution optimaux pour votre jour de démonstration. Partagez en toute confiance votre présentation soignée pour faire une impression durable sur les investisseurs potentiels.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Démonstrations de Produits Engagantes

Générez facilement des vidéos de démonstration de produits concises et visuellement attrayantes pour articuler votre proposition de valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour mon jour de démonstration ou ma présentation aux investisseurs ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script en vidéos professionnelles, complètes avec des avatars AI et des voix off. Son interface intuitive et ses modèles variés vous permettent de produire rapidement du contenu de haute qualité pour des démonstrations de produits ou des présentations aux investisseurs.

Puis-je intégrer mon pitch deck existant ou des enregistrements d'écran dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une intégration transparente pour votre contenu de pitch deck existant et vos enregistrements d'écran, vous permettant d'enrichir vos vidéos de pitch aux investisseurs ou vos démonstrations de produits avec des visuels cruciaux. Vous pouvez également incorporer vos couleurs de marque et votre logo pour une touche professionnelle.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour garantir que mes vidéos de démonstration aient un aspect professionnel ?

HeyGen fournit un éditeur glisser-déposer robuste, des styles de narration professionnels et une vaste bibliothèque de médias pour améliorer vos visuels. Vous pouvez facilement ajouter du texte animé et redimensionner les vidéos, garantissant que votre sortie de créateur de vidéos pour le jour de la démonstration atteigne une qualité de production prête pour les investisseurs.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des récits captivants et à suivre l'engagement ?

HeyGen facilite la création de récits captivants avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et des éléments de narration visuelle. De plus, vous pouvez utiliser des analyses avancées des spectateurs et intégrer des outils de visualisation de traction pour suivre l'engagement et comprendre la réponse de votre audience à vos démonstrations de produits ou présentations aux investisseurs.

