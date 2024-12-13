Imaginez une vidéo de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui se sentent dépassés par la complexité de la production vidéo, démontrant comment ils peuvent créer sans effort des vidéos de génération de demande captivantes grâce à l'IA. Le style visuel doit être lumineux, énergique et inspirant, avec des coupes rapides d'un entrepreneur construisant facilement une vidéo, accompagnées d'une bande sonore entraînante et motivante. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script", illustrant comment un simple script se transforme en une vidéo professionnelle, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo.

