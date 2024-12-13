Créateur de Vidéos de Génération de Demande : Créez des Vidéos IA Engagantes

Imaginez une vidéo de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui se sentent dépassés par la complexité de la production vidéo, démontrant comment ils peuvent créer sans effort des vidéos de génération de demande captivantes grâce à l'IA. Le style visuel doit être lumineux, énergique et inspirant, avec des coupes rapides d'un entrepreneur construisant facilement une vidéo, accompagnées d'une bande sonore entraînante et motivante. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir d'un script", illustrant comment un simple script se transforme en une vidéo professionnelle, simplifiant l'ensemble du processus de création vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 30 secondes destinée aux responsables marketing désireux de personnaliser leur approche pour augmenter l'engagement des campagnes, en mettant en avant la puissance des avatars IA. Le style visuel et audio doit être professionnel, élégant et autoritaire, avec une gamme diversifiée d'avatars IA s'adressant directement au spectateur avec des voix claires et confiantes. Cette suggestion met l'accent sur l'application directe de la fonctionnalité "Avatars IA" de HeyGen pour créer une expérience client mémorable et engageante, distinguant leurs efforts de génération de demande.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 60 secondes destinée aux agences de marketing digital cherchant à rationaliser la production vidéo et à élargir leurs offres de services. L'esthétique doit être moderne, épurée et très efficace, utilisant des transitions fluides pour illustrer la personnalisation rapide de diverses campagnes, soulignée par une voix off confiante et informative. Ce récit mettrait en avant comment la vaste bibliothèque de "Modèles et scènes" de HeyGen permet aux agences d'adapter et de déployer rapidement du contenu de haute qualité et conforme à la marque pour répondre aux besoins divers des clients, rendant la création vidéo plus rapide que jamais.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 20 secondes pour les créateurs de contenu et les solopreneurs qui ont besoin de vidéos rapides et percutantes mais manquent de ressources étendues, présentant HeyGen comme leur créateur de vidéos de génération de demande incontournable. Le style visuel doit être rapide, vibrant et très engageant, affichant divers exemples de contenu court avec du texte superposé, tandis qu'une voix off amicale et conversationnelle explique les avantages. Cette vidéo mettra en avant la flexibilité offerte par la "Génération de voix off", permettant aux utilisateurs de produire rapidement un audio professionnel pour leurs scripts personnalisables et de déployer rapidement du contenu sur les plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Génération de Demande

Transformez votre stratégie marketing avec des vidéos de génération de demande alimentées par l'IA. Créez facilement du contenu engageant pour augmenter l'engagement des campagnes et rationaliser la production vidéo.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en choisissant parmi une gamme de modèles vidéo pilotés par l'IA, parfaits pour démarrer rapidement la création de votre vidéo de génération de demande.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole IA
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar IA pour agir en tant que votre porte-parole IA, assurant une présence à l'écran professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Générez la Voix Off et le Script
Saisissez votre texte et générez sans effort une voix off naturelle à l'aide du générateur de voix IA, complétant vos scripts personnalisables.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement et des exports de ratio d'aspect appropriés, puis partagez-la largement pour augmenter l'engagement des campagnes sur les plateformes.

Partagez des Histoires de Succès Client Impactantes

Exploitez les vidéos IA pour mettre en avant de manière authentique les réussites de vos clients, renforçant la confiance et générant de la demande.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour la génération de demande ?

HeyGen utilise des modèles vidéo avancés pilotés par l'IA et des capacités intuitives de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de produire sans effort des vidéos de génération de demande de haute qualité à partir de scripts en quelques minutes. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, facilitant l'extension de votre stratégie marketing.

HeyGen peut-il créer des vidéos personnalisées avec un porte-parole IA pour augmenter l'engagement des campagnes ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos dynamiques mettant en vedette des avatars IA réalistes en tant que porte-parole. Ces vidéos de génération de demande alimentées par l'IA sont parfaites pour améliorer votre stratégie marketing et augmenter l'engagement des campagnes sur diverses plateformes de médias sociaux.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rationaliser la production vidéo pour les équipes marketing ?

HeyGen propose des outils puissants de glisser-déposer et des scripts personnalisables, rationalisant considérablement votre flux de production vidéo. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu vidéo engageant pour leur stratégie de marketing vidéo, en se concentrant sur l'impact plutôt que sur le montage complexe.

Comment le créateur de vidéos IA de HeyGen peut-il améliorer ma stratégie marketing globale ?

Le créateur de vidéos IA de HeyGen offre une polyvalence inégalée, permettant la production rapide de vidéos professionnelles pour toute stratégie marketing. Vous pouvez facilement intégrer des contrôles de marque, générer du contenu diversifié pour les plateformes de médias sociaux et adapter les ratios d'aspect pour des performances optimales, garantissant que votre créateur de vidéos de génération de demande obtient des résultats.

