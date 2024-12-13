Générateur de Vidéos de Formation à la Livraison : Créez des Cours Engagés Rapidement

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles pour L&D et l'intégration avec des avatars AI engageants.

Créez une vidéo concise d'une minute démontrant comment les équipes L&D peuvent rapidement produire des modules d'"intégration des employés" ou des vidéos de "formation à la conformité" engageants. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un "avatar AI" amical délivrant des informations essentielles directement aux nouveaux employés. L'audio doit être une "génération de voix off" claire et naturelle, assurant une rétention élevée des politiques clés. Cette vidéo vise à montrer la puissance de HeyGen dans la simplification de la formation en entreprise, en soulignant sa facilité d'utilisation pour le contenu technique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les équipes de service client, en se concentrant sur des "vidéos de procédure de livraison client" spécifiques qui améliorent les expériences "e-learning". L'approche visuelle doit être très pratique, utilisant une méthode "texte-à-vidéo à partir de script" pour guider les spectateurs à travers des étapes complexes, accompagnée de visuels clairs. Incorporez des "sous-titres/captions" précis pour l'accessibilité et l'apprentissage renforcé. Le ton général doit être informatif et rassurant, mettant en avant une livraison efficace de la formation technique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les départements de formation mondiaux démontrant comment un "générateur de vidéo AI" accélère la création de "vidéos de formation" pour des publics divers. Visuellement, la vidéo doit être rapide, présentant divers "modèles et scènes" pour illustrer la flexibilité, avec des transitions rapides entre différentes versions linguistiques, en mettant l'accent sur la "localisation". L'audio doit articuler clairement les avantages de créer facilement du contenu en "plusieurs langues", soulignant l'efficacité dans les flux de communication technique.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle d'une minute et demie ciblant les rédacteurs techniques et les spécialistes L&D, illustrant comment l'"éditeur alimenté par AI" simplifie la "création de vidéos" pour la "documentation technique" ou les tutoriels de "flux de travail". La présentation visuelle doit être moderne et élégante, démontrant comment tirer parti de la "bibliothèque de médias/support de stock" pour un contenu riche et ajuster sans effort les dimensions de la vidéo en utilisant le "redimensionnement et exportation du ratio d'aspect" pour diverses plateformes. L'audio doit être optimiste et confiant, soulignant la facilité avec laquelle des flux de travail techniques complexes peuvent être transformés en vidéos claires et engageantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Livraison

Créez efficacement des vidéos de formation à la livraison claires et engageantes pour vos équipes avec un générateur de vidéos AI, simplifiant l'intégration des employés et les procédures de livraison client.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir votre texte ou sélectionner un modèle préconçu. Cela forme la base de votre vidéo de formation, assurant un récit structuré pour vos procédures de livraison.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Associez-le à une voix off AI parmi une variété d'options pour délivrer votre message clairement et de manière cohérente.
3
Step 3
Affinez avec l'Éditeur AI
Utilisez l'éditeur alimenté par AI pour personnaliser votre vidéo. Ajoutez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans tous vos supports de formation.
4
Step 4
Exportez et Traduisez
Finalisez votre vidéo de formation à la livraison en l'exportant dans le ratio d'aspect souhaité. Vous pouvez également utiliser les traductions en un clic pour rendre votre contenu accessible à un public mondial, prêt à être utilisé immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Livraison Complexes

Transformez des procédures de livraison client complexes en vidéos claires et faciles à comprendre, assurant une intégration des employés cohérente et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise un puissant générateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts textuels. Il propose des avatars AI réalistes et des voix off AI, réduisant considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la production vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation avec des éléments de marque et différents formats ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de formation. Vous pouvez également utiliser divers modèles et outils de redimensionnement du ratio d'aspect pour garantir que votre contenu s'adapte à différentes plateformes et besoins de visionnage.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la formation mondiale ?

HeyGen est équipé de capacités techniques avancées pour une portée mondiale, y compris des traductions en un clic qui convertissent instantanément votre contenu vidéo en plusieurs langues. Cette fonctionnalité, combinée à des sous-titres automatiques et des voix off polyvalentes, garantit que vos supports de formation sont accessibles et efficaces pour des publics internationaux diversifiés.

À quelle vitesse puis-je produire du contenu de formation de haute qualité avec HeyGen ?

L'éditeur alimenté par AI de HeyGen et sa plateforme AI générative accélèrent considérablement le processus de création vidéo, permettant une production rapide de contenu de formation de haute qualité. Avec des fonctionnalités comme les enregistrements d'écran et une interface intuitive, vous pouvez transformer efficacement des informations complexes en documentation vidéo engageante, accélérant ainsi la livraison de votre formation.

