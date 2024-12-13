Créateur de Vidéos Explicatives sur l'Expédition pour des Livraisons Fluides

Générez facilement des vidéos explicatives captivantes sur l'expédition avec notre capacité de texte-à-vidéo à partir de scripts, transformant des processus complexes en communication claire.

Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique, démontrant un processus d'expédition simplifié de la commande à la porte du client. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des graphiques animés vibrants, complétés par une voix off AI enthousiaste pour transmettre l'efficacité. Cette vidéo mettra en valeur la puissance des vidéos AI et simplifiera la logistique complexe, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, illustrant comment ils peuvent facilement simplifier un concept de livraison complexe. L'approche visuelle doit être lumineuse et engageante, utilisant un style illustratif avec une musique de fond entraînante et une narration claire. Cette solution de création de vidéos explicatives aide à transformer les idées en vidéos explicatives animées convaincantes en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour accélérer la création.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour les départements de formation interne et les nouveaux employés en logistique, décomposant un flux de travail de livraison spécifique. Employez un style visuel d'entreprise professionnel, étape par étape, avec une voix AI calme et informative pour guider les spectateurs à travers chaque étape. Le créateur de vidéos explicatives sur le processus de livraison simplifie la formation, avec la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts assurant un message précis et cohérent directement à partir des matériaux de formation.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux entreprises SaaS et aux chefs de produit, mettant en avant les avantages d'une nouvelle fonctionnalité de suivi des livraisons. Le visuel et l'audio doivent être dynamiques, avec des coupes rapides, un mélange de séquences d'archives et d'animations simples, le tout sur une musique entraînante, garantissant que tous les points clés sont compris grâce à des sous-titres clairs. Ce créateur de vidéos explicatives offre des styles de vidéos diversifiés, parfaits pour diffuser rapidement des mises à jour en utilisant la fonction efficace de sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos explicatives sur le processus de livraison

Créez des vidéos explicatives claires et engageantes pour simplifier votre processus de livraison, communiquer efficacement et informer votre audience avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez votre vidéo à partir d'un modèle ou d'un script
Lancez votre projet en choisissant parmi divers "modèles de vidéos" ou en saisissant votre script de processus de livraison. Les capacités de texte-à-vidéo de notre plateforme vous aideront à structurer votre contenu efficacement.
2
Step 2
Ajoutez des avatars et des voix AI engageants
Donnez vie à votre explication en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Améliorez la clarté avec des voix off AI au son naturel pour une touche professionnelle.
3
Step 3
Appliquez votre marque et affinez les détails
Personnalisez votre vidéo explicative en utilisant les "contrôles de marque" pour incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Assurez la clarté et atteignez un public plus large avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo explicative finale
Une fois satisfait, "exportez" votre vidéo en haute définition dans divers formats d'aspect pour un partage fluide. Distribuez votre vidéo explicative sur le processus de livraison de manière convaincante sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu engageant sur les réseaux sociaux pour les mises à jour de livraison

.

Générez rapidement des vidéos explicatives captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager des mises à jour de livraison, des explications de services et des promotions, augmentant l'engagement en ligne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos explicatives animées de haute qualité en utilisant l'AI. Notre plateforme exploite un processus de création de texte-à-vidéo, transformant rapidement et efficacement les scripts en contenu visuel engageant, idéal pour toute stratégie marketing.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos explicatives AI avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos AI. Vous pouvez également choisir parmi divers styles de vidéos et utiliser notre bibliothèque de médias pour réaliser la vision créative parfaite.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur idéal de vidéos explicatives sur l'expédition ?

HeyGen propose des modèles de vidéos spécialisés et des voix off AI parfaits pour créer des vidéos explicatives professionnelles sur l'expédition. Notre interface conviviale et notre éditeur par glisser-déposer simplifient la production de contenu informatif et engageant pour les publicités et la formation sur l'expédition.

HeyGen offre-t-il une flexibilité créative pour des styles de vidéos diversifiés ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos et permet l'intégration de vidéos d'archives gratuites de sa bibliothèque de médias, soutenant des styles de vidéos diversifiés. Notre plateforme est conçue pour vous donner la liberté créative tout en garantissant des résultats professionnels pour votre contenu explicatif sur les réseaux sociaux.

